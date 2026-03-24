Deporte Nacional
La prensa internacional se rinde ante Léster Martínez y su noche histórica con Guatemala
El triunfo del boxeador guatemalteco ante Immanuwel Aleem no solo resonó en Guatemala, sino que encendió los reflectores de los medios internacionales.
El guatemalteco Léster Martínez venció 119-109 a Immanuwel Aleem el pasado 21 de marzo (Fotografía: ProBoxTV).
Lester Martínez no solo conquistó el cinturón interino supermediano del CMB el pasado 21 de marzo en San Bernardino, California. También conquistó la atención del mundo del boxeo internacional.
El triunfo por decisión unánime 119-109 ante el estadounidense Immanuwel Aleem colocó al guatemalteco en los titulares de medios deportivos de varios países, que no tardaron en destacar la magnitud de lo conseguido por el guatemalteco.
Entre los que se sumaron a la cobertura del logro estuvo el diario español AS, que describió la actuación de Martínez como "la noche que empujó a Guatemala a la historia", una frase que resume el impacto que tuvo el combate más allá de las fronteras centroamericanas. Lester Martínez lleva tiempo construyendo su nombre fuera de Guatemala, y la prensa ya lo tenía en el radar mucho antes del 21 de marzo.
Atención internacional sobre Lester
El primer gran escaparate internacional de Lester Martínez llegó en septiembre de 2025, cuando su batalla ante el francés Christian Mbilli en Las Vegas, en la antesala del combate entre, fue reconocida por el propio Consejo Mundial de Boxeo como "la Pelea del Año". Un reconocimiento que lo puso en el mapa del boxeo mundial y que le valió una visita a México para recibir el galardón de manos del organismo.
Ahora, tras coronarse campeón interino, el nombre de Martínez resuena con más fuerza que nunca en México, país donde el boxeo tiene una tradición profunda y donde la posible pelea ante Canelo Álvarez ya genera conversación en medios y aficionados.
Estas son algunas de las reacciones que dejó el triunfo del guatemalteco en la prensa internacional:
¡Guatemala tiene campeón mundial interino con Lester Martinez!— Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) March 22, 2026
Amplia decisión para @#LesterMartinez ante Immanuwel Aleem en California por el interino Supermediano @WBCBoxing pic.twitter.com/FdYohxhimh
Tras coronarse campeón interino del CMB, Léster Martínez se ve listo para enfrentarse al Canelo cuando el mexicano esté listo 🥊#CMB | #Guatemala | #LesterMartinezhttps://t.co/Il3mFisXSr— AS USA Latino (@US_diarioas) March 22, 2026
33 campeones de Panamá 🇵🇦 (30 masculinos, 3 femeninos)— Levi Luna (@leviluna21) March 22, 2026
3 campeones de Costa Rica 🇨🇷 (2 femeninos, uno masculino)
1 de El Salvador 🇸🇻 (masculino)
1 de Honduras 🇭🇳 (masculino)
15 de Nicaragua 🇳🇮 (todos masculinos)
Y hoy Lester Martínez el primero en la historia de Guatemala… pic.twitter.com/g96qrt3s30
HISTORY FOR GUATEMALA 🇬🇹🔥— ProBox TV (@ProBox_TV) March 22, 2026
Lester Martinez goes 12 rounds and gets it done.
Your new WBC Super Middleweight Interim Champion.
A nation celebrates.#MartinezAleem pic.twitter.com/4K7MUUW20G