La prensa internacional se rinde ante Léster Martínez y su noche histórica con Guatemala

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La prensa internacional se rinde ante Léster Martínez y su noche histórica con Guatemala

El triunfo del boxeador guatemalteco ante Immanuwel Aleem no solo resonó en Guatemala, sino que encendió los reflectores de los medios internacionales.

Alejandra Soto

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El guatemalteco Léster Martínez venció 119-109 a Immanuwel Aleem el pasado 21 de marzo (Fotografía: ProBoxTV).

Lester Martínez no solo conquistó el cinturón interino supermediano del CMB el pasado 21 de marzo en San Bernardino, California. También conquistó la atención del mundo del boxeo internacional.

El triunfo por decisión unánime 119-109 ante el estadounidense Immanuwel Aleem colocó al guatemalteco en los titulares de medios deportivos de varios países, que no tardaron en destacar la magnitud de lo conseguido por el guatemalteco.

Entre los que se sumaron a la cobertura del logro estuvo el diario español AS, que describió la actuación de Martínez como "la noche que empujó a Guatemala a la historia", una frase que resume el impacto que tuvo el combate más allá de las fronteras centroamericanas. Lester Martínez lleva tiempo construyendo su nombre fuera de Guatemala, y la prensa ya lo tenía en el radar mucho antes del 21 de marzo.

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Atención internacional sobre Lester

El primer gran escaparate internacional de Lester Martínez llegó en septiembre de 2025, cuando su batalla ante el francés Christian Mbilli en Las Vegas, en la antesala del combate entre, fue reconocida por el propio Consejo Mundial de Boxeo como "la Pelea del Año". Un reconocimiento que lo puso en el mapa del boxeo mundial y que le valió una visita a México para recibir el galardón de manos del organismo.

Ahora, tras coronarse campeón interino, el nombre de Martínez resuena con más fuerza que nunca en México, país donde el boxeo tiene una tradición profunda y donde la posible pelea ante Canelo Álvarez ya genera conversación en medios y aficionados.

Estas son algunas de las reacciones que dejó el triunfo del guatemalteco en la prensa internacional:

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Periodista de Deportes guatemalteca.

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