¿Cuándo podría pelear Lester Martínez ante Canelo Álvarez?

Léster Martínez no tardó en fijar su mirada en lo que sigue. Horas después de coronarse campeón interino supermediano del CMB con victoria unánime 119-109 ante Immanuwel Aleem en San Bernardino, California, el petenero fue claro: "Es la pelea que sigue y voy a ir por ello", refiriéndose al título absoluto de la división y a los grandes nombres que lo custodian.

El triunfo del 21 de marzo elevó su registro a 20 victorias, 0 derrotas y 1 empate, y lo convierte en el primer campeón mundial de boxeo en la historia de Guatemala. Pero más allá del hito histórico, el título interino del CMB tiene un valor concreto: lo coloca en la cima del ranking supermediano y le otorga el derecho de exigir una pelea por el campeonato absoluto.

El camino de Martínez hacia el título absoluto pasa primero por el francés Christian Mbilli, actual campeón mundial supermediano del CMB, con quien el guatemalteco ya tiene historia: ambos empataron en septiembre de 2025 en Las Vegas. Como campeón interino, Léster se convierte en el retador mandatorio de Mbilli y el organismo dará un plazo para que ambos campamentos negocien la unificación.

Los siguientes pasos

Sin embargo, hay un escenario que podría cambiar los plazos. Se proyecta que para septiembre de este año, Mbilli enfrente a Saúl "Canelo" Álvarez por el cinturón absoluto de los supermedianos. Si esa pelea se concreta, Martínez deberá esperar al resultado para saber a quién retará por la corona.

Es decir, si Canelo vence a Mbilli, sería el propio mexicano quien tendría enfrente al guatemalteco. Una pelea que, de materializarse, sería la más grande en la historia del deporte guatemalteco.

Martínez lo sabe y ya lo tiene en mente. "Voy a prepararme para poder afrontar y lógicamente ser el número uno en el boxeo mundial", afirmó el campeón tras su victoria, dejando claro que el sueño no termina con el cinturón interino.