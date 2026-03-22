Léster Martínez campeón interino: qué significa este título y cuál es su próximo paso

Lester Martínez hizo historia este sábado 21 de marzo del 2026al vencer por decisión unánime con marcador de 119 a 109 al estadounidense Immanuwel Aleem en San Bernardino, California, y coronarse campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Con este triunfo, el petenero elevó su registro invicto a 20 victorias, 0 derrotas y 1 empate, convirtiéndose en el primer campeón mundial de boxeo de Guatemala.

El título interino supermediano de las 168 libras no es un reconocimiento menor. Es una distinción oficial del CMB que coloca a Martínez en la cima del ranquin de su división y le otorga derechos legales sobre el futuro de la categoría, incluyendo el de exigir una pelea contra el campeón absoluto.

Tras la victoria, Martínez fue claro sobre sus objetivos. "Voy a prepararme para poder afrontar y lógicamente ser el número uno en el boxeo mundial", afirmó el campeón, quien también señaló que está en el mejor equipo del mundo para hacer una gran preparación de cara a lo que viene. "El apellido Martínez se mantiene muy alto y eso nos compromete a seguir trabajando", agregó.

¿Qué es el título interino del CMB?

En el boxeo profesional, el título interino es una distinción que los organismos rectores como el CMB otorgan cuando el campeón absoluto de una división no puede defender su corona en el tiempo estipulado, ya sea por lesiones, compromisos con otras peleas o cualquier otra circunstancia. Esta figura permite que la división se mantenga activa y que los mejores clasificados compitan por un estatus de élite.

Al ganar este título, Lester Martínez es reconocido oficialmente como campeón del mundo por el CMB con todos los derechos que eso implica. La única diferencia con el título absoluto es administrativa: existe un campeón en receso que aún ostenta la corona principal, en este caso el mexicano Saúl Canelo Álvarez, pero Martínez es el monarca activo de la división supermediano.

Es importante aclarar que el título interino tiene el mismo reconocimiento oficial que el absoluto en términos de prestigio y ranking. Lester Martínez no es un campeón de segunda categoría, es un campeón mundial con todas las de la ley que además tiene el derecho de exigir la pelea más importante de su carrera.

¡Te compartimos las mejores imágenes de la victoria de Lester Martínez como nuevo campeón del Mundo este sábado 21 de Marzo! 🇬🇹🥊👇



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¿Qué sigue para Lester Martínez?

Al ser el campeón interino del CMB, Martínez se coloca en la línea directa para enfrentar al campeón absoluto supermediano, que actualmente es el francés Christian Mbilli, con el que Martínez empató en septiembre del 2025 en las Vegas. El organismo suele dar un plazo para que ambos campamentos negocien la unificación de los títulos, lo que convierte a Lester en el retador mandatorio de Mbilli.

Aunque hay una proyección para que en el mes de septiembre de este año, Mbilli se enfrente a Saúl el Canelo Álvarez, poniendo en juego el cinturón absoluto de la pesos supermedianos y Martínez deberá esperar a conocer quien se queda con el título para posteriormente retar al campeón.

El propio Martínez no esquivó el tema tras la victoria. "Es la pelea que sigue y voy a ir por ello", afirmó el guatemalteco, dejando claro que su objetivo es conquistar el título absoluto. Lo que viene ahora es una fase de negociaciones de alto nivel donde el nombre de Lester Martínez resonará en las oficinas de las promotoras más importantes del boxeo mundial.

Guatemala entera celebra este hito histórico. Por primera vez, un boxeador guatemalteco ostenta un cinturón mundial reconocido por uno de los organismos más importantes del boxeo profesional, y la pelea más grande de su carrera, ante el mejor libra por libra del mundo, está más cerca que nunca.