¡De Guatemala para el Mundo! Lester Martínez se corona campeón interino supermediano del CMB

Lester Martínez subió al ring del National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, vistiendo sus shorts en el color celeste de la bandera de Guatemala, sabiendo que haría historia. El peleador petenero, segundo del ranking supermediano del CMB, tenía una cita con el destino ante el estadounidense Immanuwel Aleem y no desaprovechó la oportunidad.

Desde el primer campanazo, Martínez dejó claro que llegaba con un plan definido y con la mentalidad de un campeón. El apoyo de los aficionados guatemaltecos que se dieron cita en San Bernardino y los miles que siguieron la pelea desde Guatemala le dieron un impulso adicional al chapín en una de las noches más importantes del deporte nacional en los últimos años.

Al final de los 12 rounds, los tres jueces coincidieron en su veredicto: victoria unánime para Lester Martínez con puntuación de 119 a 109 en las tres tarjetas. Guatemala tenía su nuevo campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

El desarrollo de la pelea

En los primeros tres rounds, Martínez salió con hambre y determinación. El guatemalteco estableció un ligero dominio sobre Aleem con combinaciones precisas y golpes certeros que le dieron el control de los primeros capítulos del combate. Aleem intentó responder pero Lester manejó las distancias con inteligencia y comenzó a acumular puntos desde temprano.

Del cuarto al sexto round, el combate se hizo más reñido. Aleem salió con mayor intensidad buscando recuperar terreno y los intercambios se volvieron más frecuentes en el centro del ring. El cansancio comenzó a sentirse en ambos peleadores, pero Martínez mantuvo su nivel y respondió a cada ofensiva del estadounidense con combinaciones de gancho y doble uppercut que siguieron sumando en las tarjetas.

Del séptimo al noveno round, Aleem intentó revertir el marcador con mayor agresividad. El estadounidense lanzó ganchos, uppercuts dobles y combinaciones buscando el nocaut que le permitiera cambiar el rumbo de la pelea. Sin embargo, Martínez absorbió el castigo, respondió con efectividad y nunca perdió la compostura en los momentos de mayor presión del combate.

En los últimos tres rounds, la victoria de Lester ya se sentía inevitable. El guatemalteco administró su ventaja con inteligencia, siguió conectando golpes limpios y llegó al último campanazo con la certeza de que el cinturón era suyo. Cuando el árbitro levantó su mano, el sueño de toda una vida se había hecho realidad.

El triunfo de Lester Martínez representa un hito histórico para el boxeo de Centroamérica. Nunca antes un boxeador guatemalteco había llegado tan lejos dentro del ranking del CMB en la división supermediano, y esta victoria lo coloca a un paso del título mundial absoluto que defiende el mexicano Saúl Canelo Álvarez.

Para Guatemala, esta noche en San Bernardino tendrá un lugar especial en la memoria del deporte nacional. Lester Martínez demostró que el boxeo guatemalteco tiene nivel mundial y que el trabajo, la disciplina y la fe pueden llevar a un joven petenero a coronarse campeón en uno de los escenarios más importantes del boxeo profesional en Estados Unidos.

El camino apenas comienza. Con el cinturón interino supermediano del CMB en su poder, Lester Martínez se convierte en el retador obligatorio al título mundial y Guatemala sueña con ver a uno de los suyos pelear por la corona absoluta ante Canelo Álvarez.