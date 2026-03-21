Joshua Antón se corona campeón super welter continental tras vencer por nocaut técnico

Joshua Antón escribió esta noche una página histórica para el boxeo guatemalteco al coronarse campeón super welter tras vencer por nocaut técnico al uzbeko Kudratillo Abdukakhorov en el primer round del combate pactado a 10 rounds en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California. El rival pidió al árbitro detener el combate por molestias físicas a pocos minutos de haber iniciado el duelo, lo que derivó en la declaración del nocaut técnico a favor del guatemalteco.

Con este triunfo, Antón mejora su registro a 13 victorias, 0 derrotas y 12 nocauts, consolidándose como uno de los boxeadores guatemaltecos más prometedores del circuito profesional en Estados Unidos. El peleador originario de Huehuetenango ha demostrado en cada combate que su estilo ofensivo y su contundencia en el ring lo convierten en un rival difícil de manejar para cualquier oponente.

La victoria de Antón se produce en la misma cartelera que encabeza su compatriota Lester Martínez, quien esta noche busca el título interino supermediano del CMB ante Immanuwel Aleem. Dos guatemaltecos en la misma noche, en el mismo escenario, con el mismo objetivo de llevar el nombre de Guatemala a lo más alto del boxeo mundial.

Joshua Antón celebra el triunfo por el título super welter continental con la bandera de Guatemala en hombros. (Foto Prensa Libre: Bruno de Witt).

El combate del guatemalteco

La categoría super welter agrupa a peleadores con un peso superior a 66.678 kg y hasta 69.853 kg. Es una de las divisiones más competitivas del boxeo profesional, donde los peleadores combinan velocidad, potencia y resistencia en los asaltos reglamentarios.

Abdukakhorov llegaba al combate con un registro de 22 victorias y 5 derrotas con 14 nocauts, lo que lo convertía en el rival más experimentado al que se había enfrentado Antón en su carrera profesional. Sin embargo, el guatemalteco impuso su ritmo desde el inicio y la presión que ejerció desde el primer campanazo obligó al uzbeko a levantar la mano para pedir la detención del combate por molestias físicas.

Con este cinturón en su poder, Joshua Antón da un paso importante en su camino dentro del boxeo profesional en Estados Unidos. El huehueteco sigue invicto y sigue acumulando experiencia en veladas de alto nivel, en una carrera que apunta hacia los escenarios más importantes de la división super welter a nivel mundial.

WHAT HAPPENED?!



Kudratillo Abdukakhorov returns to his corner and retires from the fight while rubbing his head.



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