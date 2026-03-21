Cartelera completa: Léster Martínez vs Immanuwel Aleem y la presencia del guatemalteco Joshua Antón

Esta noche, sábado 21 de marzo, el boxeo guatemalteco tendrá doble representación en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California. Además de Lester Martínez, quien protagonizará la pelea estelar por el título interino supermediano del CMB ante Immanuwel Aleem, el también guatemalteco Joshua Antón sube al ring en la misma cartelera.

Joshua Antón, originario de Huehuetenango, llega con un registro invicto de 12 victorias y 11 nocauts, sin derrotas ni empates. El peleador huehueteco se ha consolidado como uno de los boxeadores guatemaltecos en crecimiento dentro del circuito profesional en Estados Unidos y esta noche enfrenta al uzbeko Kudratillo Abdukakhorov en un combate a 10 rounds en la categoría superwelter.

La noche arranca a las 6:00 de la tarde hora Guatemala con los combates de la sección Future Stars, donde también estarán en acción Luis Coria, Samuel Contreras, Kevin Ceja Ventura y Jocelyn Camarillo. La cartelera irá escalando en nivel hasta llegar a los combates estelares de la noche.

Los combates de la noche

En la sección Contender Series, además de la pelea de Lester Martínez, también se disputará el combate entre Albert González y Brandon Chambers en la categoría de peso pluma a 10 rounds. González llega invicto con 16 victorias y 9 nocauts, mientras que Chambers presenta un registro de 12 victorias, 4 derrotas y 1 empate.

El combate de Joshua Antón ante Abdukakhorov, también en la sección Contender Series a 10 rounds, es uno de los más atractivos de la cartelera previa a la estelar. El uzbeko llega con 22 victorias, 5 derrotas y 14 nocauts, lo que lo convierte en un rival experimentado para el huehueteco invicto.

La pelea estelar entre Lester Martínez e Immanuwel Aleem cerrará la noche a 12 rounds por el título interino supermediano del CMB. Martínez llega como segundo del ranking de la categoría con registro de 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate con 16 nocauts, mientras que Aleem presenta 22 victorias, 3 derrotas y 3 empates con 14 nocauts.

La cartelera completa puede seguirse a través de Disney + en ESPN con todos los combates disponibles para los aficionados guatemaltecos que quieran vivir esta histórica noche del boxeo guatemalteco en California.