Léster Martínez, a un paso de la historia: así llega a la pelea ante Immanuwel Aleem

La noche del 13 de septiembre del 2025, más de 73 mil aficionados abarrotaron el Allegiant Stadium, en Las Vegas, Estados Unidos, con la misión de presenciar la pelea estelar entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin embargo, aunque la caída del mexicano marcó la cartelera, el combate estelar no fue el más memorable.

El duelo más electrizante fue el empate entre Léster Martínez y Christian Mbilli, que protagonizaron 10 aguerridos rounds, en los que lanzaron más de 600 golpes y desataron una ola de adrenalina que contagió a los asistentes.

Desde aquella noche, Léster Martínez salió del estadio de los Raiders de la NFL iluminado por los reflectores, y dejó atrás el anonimato con el que llegó. Su actuación no solo hizo sonar su nombre, sino también el de Guatemala, al protagonizar la pelea que posteriormente fue considerada la mejor pelea del 2025 por el Consejo Mundial de Boxeo.

Cita con la historia

El empate contra Christian Mbilli le dejó un mal sabor de boca a Léster Martínez, pero también encendió su hambre de triunfo. El sueño de conquistar su primer título mundial de boxeo creció.

Esta noche, Léster Martínez afrontará su pelea número 21 como profesional y pasará de un estadio con capacidad para más de 70 mil personas a uno con cinco mil, en San Bernardino, donde se siente como en casa y buscará cumplir el objetivo que se trazó desde el día en que cambió un balón de futbol por unos guantes de box: convertirse en campeón mundial de boxeo.

“Me siento como en casa cada vez que vengo aquí. Me he preparado de la mejor manera, con exigencia y trabajo, porque la meta está cerca y me siento listo para darle un título mundial a Guatemala”, destacó el boxeador.

El camino para estar hoy a las puertas de hacer historia para el boxeo guatemalteco comenzó el 6 de abril del 2019, cuando debutó como profesional contra el nicaragüense Ricardo Mayorga, un año después de haber conquistado la medalla de oro en Barranquilla, frente al multicampeón cubano Arlén López.

El rival

Léster Martínez tendrá enfrente a Immanuwel Aleem, un rival con mayor recorrido que promete ser de alta exigencia y pondrá a prueba el nivel del boxeador guatemalteco. El estadounidense reconoció que se enfrentará a un peleador de gran nivel, pero con la firme intención de quedarse con el título interino supermediano del CMB.

“Desde que entrenaba en el gimnasio con mi hermano, a los 12 años, soñaba con este momento: pelear por convertirme en campeón mundial de boxeo. Léster es un gran peleador. Tengo la oportunidad de enfrentarme a uno de los mejores”, dijo el pugilista estadounidense.