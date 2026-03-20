Lester Martínez vs. Immanuwel Aleem: Así se realizó el pesaje oficial previo al combate por el título

Este viernes 20 de marzo se llevó a cabo el pesaje oficial del combate entre el guatemalteco Lester Martínez y el estadounidense Immanuwel Aleem, previo a la pelea de este sábado 21 de marzo por el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California.

Lester Martínez registró 167.8 libras en la báscula, mientras que Immanuwel Aleem marcó 167.4 libras, con apenas 0.4 libras de diferencia entre ambos peleadores. Los dos se presentaron dentro del límite reglamentario de las 168 libras de la categoría supermediano, dejando todo listo para el combate de este sábado.

Las características físicas de ambos peleadores son muy similares. Lester Martínez, de 30 años, mide 1.73 metros con un alcance de 1.82 metros, mientras que Aleem, de 32 años, mide 1.75 metros con un alcance de 1.78 metros. En cuanto al registro profesional, el guatemalteco llega invicto con 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate, mientras que el estadounidense presenta 22 victorias, 3 derrotas y 3 empates.

El combate de mañana

El pesaje confirma que ambos peleadores llegan en condiciones óptimas para el combate de este sábado. Lester Martínez, segundo del ranking supermediano del CMB únicamente por detrás del mexicano Saúl Canelo Álvarez, se medirá ante Aleem, octavo del mismo ranking, en un duelo entre dos de los mejores contendientes de la categoría que promete ser una de las peleas más atractivas de la división supermediano en lo que va del año.

La noche de boxeo en el National Orange Show Event Center arranca a las 6:00 de la tarde hora Guatemala y la pelea estelar entre Martínez y Aleem está prevista para alrededor de las 9:00 de la noche. El combate podrá seguirse a través de las plataformas Disney+, ESPN y ProBox TV para los aficionados que quieran vivir el evento desde Guatemala o cualquier parte del mundo.

Para el boxeo guatemalteco, este combate representa un momento histórico. Lester Martínez llega al evento con el respaldo de toda la afición chapína, especialmente de Petén, departamento que lo vio nacer y que sigue cada uno de sus pasos en el cuadrilátero. Una victoria este sábado lo acercaría de manera decisiva al título mundial de las 168 libras, el objetivo que persigue desde el inicio de su carrera profesional.