Lester Martínez vs. Immanuwel Aleem: Día, hora y dónde ver el combate por el título mundial

El boxeador guatemalteco Lester Martínez tiene una cita clave este sábado 21 de marzo cuando suba al ring del National Orange Show Event Center en San Bernardino, California, para disputar el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo ante el estadounidense Immanuwel Aleem. El evento arranca a las 18:00 horas de Guatemala y la pelea estelar está prevista para alrededor de las 21:00 horas.

Martínez llega invicto al combate con un registro de 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate con 16 nocauts, ocupando el segundo lugar del ranking supermediano del CMB únicamente por detrás del mexicano Saúl Canelo Álvarez. Su rival, Aleem, presenta 22 victorias, 3 derrotas y 3 empates con 14 nocauts y ocupa el octavo lugar del mismo ranking, llegando con cuatro victorias consecutivas a este duelo.

El combate tiene especial relevancia para el departamento de Petén, tierra natal de Lester Martínez, y para todo el boxeo guatemalteco. El evento podrá seguirse desde Guatemala por la señal abierta de TV Azteca Guate a través de play.tvaztecaguate.com, además de las plataformas Disney+, ESPN y ProBox TV.

Detalles de la pelea

Fecha: sábado 21 de marzo de 2026

Inicio del evento: 6:00 PM (hora Guatemala)

Pelea estelar: aproximadamente 9:00 PM

Lugar: National Orange Show Event Center, San Bernardino, California, Estados Unidos

Transmisión en Guatemala: TV Azteca Guate y play.tvaztecaguate.com

Otras plataformas: Disney+, ESPN y ProBox TV

El título en juego es el cinturón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, en un combate que enfrenta al segundo y al octavo del ranking mundial de la categoría. Lester Martínez buscará mantener su invicto profesional y dar un paso más hacia el título mundial que persigue desde el inicio de su carrera.