“Quiero que recuerden a Guatemala por mí, así como lo hacen con Arjona”: El mensaje de Léster Martínez en conferencia de prensa

“Venimos de un país pequeño, pero con mucho potencial”, fue uno de los mensajes que resonó en la conferencia de prensa donde participó el boxeador guatemalteco Léster Martínez, quien combatirá el próximo 21 de marzo contra el estadounidense Immanuwel Aleem.

Desde California, Martínez destacó que está concentrado en ganar la pelea en la que se disputa el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ya que, según indicó, desde hace tiempo trabaja en busca de una oportunidad de este nivel.

Al referirse a la posibilidad de convertirse en uno de los guatemaltecos más destacados y llevar el boxeo nacional a escenarios internacionales, Martínez señaló: “se siente bastante bien ver que ese sueño y esa meta que hemos tenido desde hace mucho tiempo, desde que iniciamos este camino, están a punto de cumplirse”, en alusión al encuentro que está por realizarse.

“Siempre dijimos que algún día se nos iba a dar, y ese momento está muy cerca, este sábado. Es algo emocionante, pero también genera nostalgia por todo lo que hemos trabajado y por el camino que hemos recorrido”, expresó Martínez durante la conferencia de prensa.

Martínez también destacó el orgullo de representar a Guatemala. “Venimos de un país pequeño, pero con mucho potencial. En algún momento será aún más grande de lo que ya es”, expresó con convicción, pues viene de una de sus peleas más importantes, en la que enfrentó a Christian Mbilli, combate que terminó en empate por decisión de los jueces.

Para Martínez, subirse al cuadrilátero este sábado es un sueño cumplido, ya que disputará el título interino supermediano del CMB y, de ganarlo, se convertiría en el primer guatemalteco en ostentarlo.

“Convertirme en campeón el 21 de marzo y obtener ese título del CMB sería un sueño hecho realidad, no solo para mí, sino para toda Guatemala, que lo va a disfrutar tanto como yo”, agregó Léster Martínez.

Al ser consultado sobre qué hace diferente esta pelea, el boxeador señaló: “La diferencia es que estoy trabajando con el mejor equipo del mundo. Mi mentalidad ha mejorado en comparación con mis peleas anteriores y tengo un objetivo claro: que Guatemala sea escuchada a nivel mundial, como pocos lo han logrado”.

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Martínez resaltó que el país cuenta con figuras destacadas en distintas áreas. “En Guatemala hay medallistas olímpicos, artistas y muchas personas que han puesto en alto el nombre del país. Yo también quiero que algún día recuerden a Guatemala por mí, como lo hacen con nuestro compatriota Ricardo Arjona”, afirmó.

En su mensaje recordó que, para muchos guatemaltecos, al viajar a otros países, cuando se les consulta de dónde provienen, las personas reconocen al país por el cantautor de temas como Mujeres, Cavernícolas o Mi novia se me está poniendo vieja.

“Cuando preguntan de dónde somos, mencionan a Ricardo Arjona. Ese es un sueño muy grande, pero no imposible. Ojalá algún día pueda cumplirse. Nos hemos preparado muy bien, estamos enfocados y mentalizados, porque este es un momento que hemos soñado durante mucho tiempo”, destacó.

El enfrentamiento entre Léster Martínez y el boxeador estadounidense Immanuwel Aleem se llevará a cabo en el National Orange Show Event Center, en San Bernardino, California.