“Nunca dejó de creer”: la familia de Léster Martínez y su camino en busca al título mundial

La familia es la base donde nacen y se sostienen los sueños. La historia de Léster Martínez no solo se construye en el cuadrilátero, sino en el apoyo incondicional de sus progenitores, don Hermelindo y doña Lucidia, quienes creyeron en él desde que decidió cambiar un balón de futbol por unos guantes de boxeo.

Con sacrificio, consejos y una fe inquebrantable, ellos han sido su guía en un camino lleno de retos, y lo han acompañado hasta convertirlo en uno de los máximos referentes del pugilismo guatemalteco. Hoy, a las puertas de un logro mundial que soñó junto a sus padres, Léster representa el fruto de una familia que nunca dejó de creer.

A pocos días de una de las peleas más importantes de su carrera, don Hermelindo Martínez comparte con Prensa Libre cómo viven este momento, marcado por el orgullo, los nervios y la esperanza de hacer historia para Guatemala.

¿Cómo están viviendo estos días previos a una pelea tan importante para Léster?

Con alegría por todo lo que está pasando, pero también con nervios. A la hora de la pelea siempre nos ponemos nerviosos, pero tenemos que estar al 100% para darle fuerzas a nuestro hijo.

¿Cómo ha sido este proceso desde sus primeras peleas y cómo han vivido ustedes las ausencias y cada combate?

Ha sido un proceso fuerte. Todas las peleas han sido duras para nosotros, porque vemos lo que él está haciendo y eso nos pone nerviosos.

Poco a poco nos hemos ido acostumbrando y, gracias a Dios, todo ha salido bien.

¿Se ha detenido a pensar en aquel niño que jugaba futbol y hoy triunfa en el boxeo?

Sí, ha sido un proceso muy grande. A él le gustaba mucho el futbol porque su hermano mayor jugaba y era como su ejemplo. Incluso lo iban a buscar para jugar partidos.

Luego, todo comenzó cuando el profesor Hugo Kilkán llegó, lo vio entrenar y empezó a trabajar con él. Con el tiempo dejó el futbol y se dedicó al boxeo.

¿Qué sintió cuando lo vio pelear por primera vez? ¿Qué consejo le dio?

Al principio nos costó asimilarlo. Cuando surgió la oportunidad de una beca para estudiar y entrenar en Puerto Barrios, le dije algo que siempre recuerdo: que aprovechara, porque nosotros no la tuvimos.

Le dije: “Si yo hubiera tenido esa oportunidad, la habría aprovechado. Ahora te toca a ti”. Se fue y, cuando regresó, después de unos meses, volvió cambiado: más disciplinado y más enfocado.

Hoy está cerca de lograr algo histórico. ¿Qué significa eso para ustedes como familia?

Es un orgullo muy grande. Ha sido difícil dejarlo ir desde pequeño, pero sabíamos que algo tenía. Él le puso empeño al boxeo y ha tenido buenos entrenadores. Ahora estamos viendo los frutos de todo ese esfuerzo.

¿Cómo vivieron la pelea ante Christian Mbilli, que lo puso en el radar internacional?

Esa pelea fue muy importante. Todas sus peleas han sido difíciles, pero esa lo catapultó a otro nivel, a nivel internacional. Ahora está a pocos pasos de lograr lo que siempre soñó: representar a Guatemala y conseguir un título mundial.

¿Cómo planean vivir y celebrar esta pelea en familia?

Siempre nos reunimos en familia para ver sus peleas. Esta vez será especial. Vamos a viajar para verla con otros familiares. No hemos podido ir a Estados Unidos a verlo en vivo, pero igual lo apoyamos desde aquí con mucha fe.

¿Han podido hablar con Léster en estos días previos?

Sí, hemos hablado con él. Siempre le decimos que se enfoque, que dé el 100% o el 200%. Que cuando esté en su trabajo, se concentre completamente. Le decimos que no se preocupe por nada más, que nosotros estamos bien.

¿Se imagina un futuro enfrentando a figuras como Canelo Álvarez?

Si, pero primero primero confiamos en que va a ganar esta pelea. Después vendrán cosas más grandes, como la pelea por el título mundial. Tenemos fe en Dios y en él. Sabemos que puede lograrlo.

Si tuviera a Léster enfrente en este momento, ¿qué le diría?

Que se enfoque en lo que está haciendo. Que tenga fe, porque nunca ha estado solo: Dios siempre ha estado con él y nosotros también. Que no se preocupe por nada, que toda Guatemala está con él.