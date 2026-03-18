“Siempre supe que sería campeón”: Hugo René Kilkán revela cómo descubrió a Léster Martínez

En un modesto cuadrilátero, en medio del bullicio general y los sueños de jóvenes que buscaban abrirse camino, comenzó a escribirse la historia de Léster Martínez, orgullo del pugilismo guatemalteco.



Entre guantes prestados y miradas curiosas, Hugo René Kilkán descubrió en aquel niño de apenas 11 años algo distinto: un talento que, asegura, no fue casualidad, sino el inicio de un camino con destino marcado.

Años después, mientras el petenero se acerca a un título mundial, su primer entrenador observa con orgullo y emoción la evolución de aquel niño que supo escuchar, trabajar y creer, y que hoy está cada vez más cerca de alcanzar la gloria.



¿Cómo era Léster de niño?

Desde pequeño se le miraban condiciones. Con el tiempo, uno aprende a conocer al boxeador hasta en su manera de caminar. Yo soy una persona muy analítica y, desde que lo vi, pensé que podía llegar lejos.



¿Mostró capacidad desde el principio?

Sí, desde el primer momento. Era dedicado, disciplinado… se notaba que era para esto. También jugaba futbol, porque a su papá le gustaba mucho, pero yo fui claro con ellos: “No, el niño es boxeador y podemos trabajar con él”.

Recuerdo que fuimos a su barrio y buscamos la manera de exhibirlo. Peleó con apenas unos 15 o 20 días de entrenamiento, solo para probarlo… y ahí nos dimos cuenta del talento que tenía.



¿Se imaginó que llegaría hasta donde está hoy?

Sí. Yo siempre le decía: “Sos un campeón y lo vas a seguir siendo”. Esa era mi palabra para él.

Hoy, verlo donde está, en la cima del boxeo, me hace pensar que estamos cerca de una corona mundial. Siempre lo creí.



¿Qué siente cada vez que lo ve pelear?

Es una emoción tremenda. Hasta me pongo nervioso viendo sus entrevistas. Lo que más admiro es su forma de ser. Es un hombre tranquilo, seguro. Cuando lo conocí era un niño; ahora es un hombre que tiene todo para seguir creciendo.



¿De qué hablan cada vez que se ven?

Siempre, de su superación. De sus logros, que son visibles. Yo le digo que siga adelante, que para mí ya es un campeón mundial. Tiene talento, pero también ha trabajado muy duro, y eso es clave.



Volver al ring donde todo empezó, ¿qué le produce?

Es algo muy especial. Este ring guarda los primeros pasos de Léster, cuando apenas era un niño. Me trae muchísimos recuerdos. En mi carrera como entrenador salieron muchos talentos, pero el más sobresaliente, sin duda, fue él.

Excampeón Mundial Terence Crawford se une al trabajo de Martínez

Léster Martínez continúa su preparación de cara al combate contra el estadounidense Immanuwel Aleem, en el cual trabaja aspectos técnicos dentro del cuadrilátero, como defensa, guardia y ataque.

El petenero tiene un equipo de profesionales que cuidan cada detalle, y ayer se unió el excampeón mundial Terence Crawford, quien entrenó con Martínez y, posteriormente, tuvieron una conversación donde le dio consejos alusivos a su crucial pelea, donde buscará ganar el título interino del CMB.

Hoy, ya retirado, el estadounidense le aporta su experiencia al guatemalteco.