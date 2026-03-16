Léster Martínez y su equipo afinan estrategia para la pelea por el título mundial

Bajo el entrenamiento y la supervisión de los connacionales Esaú Diéguez y Héctor Arriola, Léster Martínez ha mantenido una preparación intensa que incluye trabajo físico, fuerza, resistencia y estrategia dentro del cuadrilátero. Esta última busca mejorar sus movimientos de ataque, defensa y guardia.

Esta será la pelea profesional número 21 para el boxeador guatemalteco, quien se mantiene invicto con 19 victorias, 16 por nocaut, y un empate.

Desde hace más de un mes, Martínez se somete a exigentes entrenamientos con la mentalidad de conquistar el título mundial. A pesar de estar en concentración, el pugilista guatemalteco ha tomado tiempo para interactuar con sus seguidores, a quienes muestra parte de su preparación y les deja mensajes en los que reafirma su compromiso por alcanzar el objetivo principal.

“El 21 de marzo tenemos un compromiso muy serio, para el cual nos hemos preparado bien, como lo hemos venido haciendo. Ese día seremos campeones”, dijo Léster Martínez en sus redes sociales.

Martínez, junto con su equipo de trabajo, tiene todo listo para la pelea del sábado, que se disputará en el National Orange Show Event Center, en San Bernardino, California, Estados Unidos. La estrategia de combate está afinada y los movimientos del rival, bien estudiados.

“Como entrenadores, hemos hecho nuestro trabajo; Léster, como peleador, ha hecho el suyo durante las muchas semanas que ha estado en campamento de entrenamiento. Él está listo. El acondicionamiento físico, los reflejos y la fuerza ya están trabajados; solo resta bajar unas libras para estar en el peso idóneo”, aseguró Esaú Diéguez.

Rival estudiado

El boxeo no solo implica entrenamientos, exigencia física, dieta y subir al ring. También requiere estrategia, lectura del rival y análisis visual.

Por ello, Léster Martínez ya estudió las fortalezas y debilidades de Immanuwel Aleem. El compatriota cuenta con un plan A y plan B de combate que utilizará según se desarrolle la pelea, de conformidad con lo manifestado por su equipo de entrenadores.

El primer rival por vencer para Léster Martínez aparecerá cuando suba a la báscula para el pesaje oficial y así completar su preparación final antes de enfrentar a su rival número 21 y al quinto estadounidense en su carrera profesional.