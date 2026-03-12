Léster Martínez asciende al puesto 2 del ranquin supermediano del CMB

El guatemalteco Lester Martínez vive días que pueden marcar para siempre su nombre en la historia del boxeo nacional. El peleador petenero afina cada golpe, cada movimiento y cada detalle de su preparación con la mirada fija en una noche que promete ser decisiva: el 21 de marzo de 2026, cuando suba al ring en San Bernardino para disputar su combate número 21 como profesional frente al estadounidense Immanuwel Aleem.

Más que una pelea, se trata de una cita con la historia.

Sobre el cuadrilátero estará en juego el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), una de las coronas más prestigiosas del pugilismo internacional. Para Martínez no es solo otra oportunidad de victoria; es la posibilidad de convertirse en el primer guatemalteco en conquistar la gloria máxima del boxeo profesional en esta división y colocar la bandera azul y blanco en lo más alto del ring mundial.

Un invicto que alimenta el sueño

La trayectoria del peleador originario de Petén ha sido una constante demostración de talento, disciplina y determinación. Martínez llega a este compromiso con un récord invicto de 19 victorias y un empate, marca que refleja su consistencia y la evolución que ha tenido a lo largo de su carrera.

Del otro lado del ring estará un rival experimentado. Aleem acumula 28 combates profesionales, con 22 triunfos, tres empates y tres derrotas, cifras que describen a un oponente acostumbrado a los desafíos y a las peleas de alto nivel.

El combate promete intensidad desde la primera campanada.

Para Martínez, cada sesión de entrenamiento en territorio estadounidense tiene un solo objetivo: llegar en el punto máximo de su condición física y mental. Desde hace varias semanas se encuentra concentrado en Estados Unidos, donde trabaja bajo un riguroso plan que combina potencia, resistencia y estrategia, consciente de que el momento que se aproxima puede redefinir su carrera.

Una noticia que sacude el ranquin mundial

Mientras la fecha del combate se acerca, el boxeador guatemalteco recibió una noticia que refuerza la magnitud de su presente.

El Consejo Mundial de Boxeo publicó recientemente la actualización del ranking de la división supermediano (168 libras), y el nombre de Martínez aparece ubicado en la segunda posición mundial, logro significativo para el pugilismo guatemalteco.

Solo un nombre aparece por delante: el del campeón mexicano Saúl Álvarez, una de las máximas figuras del boxeo contemporáneo.

Este ascenso no solo confirma el impacto que Martínez ha tenido en la categoría, sino que también lo consolida como uno de los contendientes más peligrosos del momento.

La pelea que lo cambió todo

El último combate del petenero fue en septiembre de 2025 frente al francés Christian Mbilli, en una pelea celebrada en Las Vegas, uno de los principales escenarios del boxeo mundial.

Aquella noche terminó con un empate por decisión dividida, resultado que reflejó lo cerrada que fue la pelea. Ambos pugilistas ofrecieron un combate intenso, técnico y dramático que captó la atención de aficionados y especialistas.

La pelea fue catalogada posteriormente como una de las mejores del año y consolidó a Martínez como un boxeador capaz de competir al más alto nivel.

El momento de la verdad

Hoy, con su nombre instalado entre los mejores del mundo, Léster Martínez se encuentra ante una oportunidad que trasciende lo personal. Su ascenso en el ranking y su invicto lo colocan como uno de los principales candidatos a conquistar un título mundial, logro que durante décadas ha sido un sueño para el boxeo guatemalteco.

El 21 de marzo no solo subirá al ring un peleador.

Subirá también el orgullo de un país que ha seguido su ascenso golpe a golpe, pelea tras pelea.

Si Martínez logra imponerse en San Bernardino, su victoria no solo ampliará su legado deportivo, sino que podría escribir una de las páginas más memorables en la historia del deporte guatemalteco.