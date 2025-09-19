Del empate a la gloria: Lester Martínez promete que en la nueva pelea será campeón mundial

El pugilista Lester Martínez, orgullo del boxeo guatemalteco, fue recibido este viernes 19 de septiembre en el Palacio Nacional de la Cultura, donde participó en “La Ronda” acompañado de sus cinturones y familiares tras una invitación de las autoridades del gobierno de Guatemala tras su histórica pelea en Las Vegas frente al francés Christian Mbilli, que terminó en empate por decisión dividida.

Durante su intervención, el petenero de 29 años expresó su alegría al enterarse de que ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de las 168 libras.

En un hecho sin precedentes para el boxeo nacional, Lester Martínez se convirtió en el primer guatemalteco en alcanzar una posición tan destacada como el cuarto lugar en el ranking mundial del CMB en las 168 libras, una división dominada por figuras como el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez.

Durante la conferencia, esto dijo el pugilista: "El enterarme de que ya estamos más cerca del número del ranking mundial y ahora ser el cuatro ha sido un camino largo, lleno de muchas emociones, tristezas, corajes, felicidad y sobre todo con fe de que vamos a llegar a ser el número uno y ser el mejor del mundo", expresó Martínez.

Martínez también confirmó que el próximo combate contra Mbilli fue solicitada por su equipo y aprobada por el CMB, que ordenó oficialmente el segundo enfrentamiento. El boxeador aseguró que esta vez saldrá victorioso diciendo: “En una segunda pelea, Lester Martínez va a ser campeón mundial”, declaró con firmeza ante los medios.

Lester Martínez en el Palacio Nacional de la Cultura (Foto Prensa Libre: Emilio Chang).

Asimismo, Lester Martínez se perfila como uno de los contendientes más fuertes del boxeo latinoamericano y un referente para las nuevas generaciones, en donde cuenta con su invicto de 19 victorias y un empate.