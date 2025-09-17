¡Revancha! Léster Martínez y Christian Mbilli se enfrentarán de nuevo tras orden de la WBC

El Consejo Nacional de Boxeo ha confirmado este 17 de septiembre la revancha entre el puglista guatemalteco Lester Martínez y el francés Christian Mbilli, luego de su empate del pasado sábado en Las Vegas.

Asimismo, se indica que la petición fue presentada ante la Junta de Gobierno del WBC, la cual aprobó por decisión unánime el duelo de desempate y ordenó el inicio de las negociaciones libres para concretar la revancha.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de cuándo sería el próximo combate entre ambos boxeadores; sin embargo, desde ya genera expectativa tras lo visto el pasado sábado en un duelo de boxeo donde ambos demostraron su garra y carácter en el ring.