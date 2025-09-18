Lester Martínez hace historia para Guatemala: Top 4 del ranking mundial del CMB

Lester Martínez alcanza el cuarto puesto en el ranking mundial del CMB en las 168 libras, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha actualizado su ranking mundial en la categoría de las 168 libras, y el nombre del guatemalteco Lester Martínez brilla con fuerza tras alcanzar una histórica cuarta posición.

Este ascenso representa algo historico y sin precedentes para el boxeo guatemalteco, ya que Martínez se convierte en el primer chapín en figurar tan alto en una división dominada por figuras de talla mundial como el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

El petenero Lester Martínez ha construido su carrera con base en disciplina, esfuerzo y un estilo agresivo que lo ha convertido en uno de los referentes del boxeo latinoamericano.

Desde su debut profesional en 2019, cuando noqueó al excampeón mundial Ricardo Mayorga, Martínez ha disputado 20 combates, logrando 19 victorias 16 de ellas por la vía del nocaut y un empate por decisión dividida, precisamente en su más reciente enfrentamiento contra Christian Mbilli el pasado sábado en Las Vegas.

Este empate no solo confirmó su capacidad para competir al más alto nivel, sino que también dejó claro que el petenero está listo para enfrentar a los mejores del mundo.

Su estilo dentro del ring, caracterizado por inteligencia táctica y excelente lectura de los momentos clave de cada combate, lo convierten en un rival temido y respetado en la división de las 168 libras.

Ayer miércoles se confirmó oficialmente la revancha entre Lester Martínez y Christian Mbilli, una pelea que promete ser aún más intensa y decisiva. El mundo del boxeo estará atento a este nuevo capítulo, donde el guatemalteco buscará consolidar su lugar entre la élite y seguir escribiendo historia para su país.

Ranking