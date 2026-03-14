La próxima pelea de Léster Martínez: rival, título interino en juego y su ascenso al segundo lugar mundial

El boxeador guatemalteco Léster Martínez se acerca a una noche que puede marcar un antes y un después en la historia del boxeo nacional. El sábado 21 de marzo, el peleador petenero subirá al ring en San Bernardino, Estados Unidos, para disputar su combate número 21 como profesional frente al estadounidense Immanuwel Aleem, en una pelea en la que estará en juego el título mundial interino de los pesos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



La pelea representa una oportunidad histórica para Martínez, quien buscará consolidarse como uno de los grandes nombres del pugilismo latinoamericano y acercarse a la cima de la división de las 168 libras.



Noticia alentadora



A pocos días del combate, Martínez recibió una noticia que fortalece más su momento deportivo. En la más reciente actualización del raquin del CMB, el guatemalteco ascendió al segundo lugar del mundo en la división supermediano, lo que lo consolida como uno de los principales contendientes de la categoría.



El único nombre que aparece por encima del suyo es el del campeón mexicano Saúl Álvarez, conocido mundialmente como Canelo, una de las figuras más dominantes del boxeo actual.



Camino al ascenso



Uno de los factores que encaminaron a Martínez a este histórico ascenso fue su último combate, en septiembre del 2025, contra el francés Christian Mbilli, en una pelea efectuada en Las Vegas, uno de los escenarios más emblemáticos del boxeo mundial.



El enfrentamiento terminó en empate por decisión dividida, en un combate intenso que fue catalogado como uno de los mejores del año y que confirmó a Martínez como un rival capaz de competir al más alto nivel.



Ahora, con el título interino del CMB en juego y el impulso de ser el segundo mejor supermediano del ranquin mundial, Martínez se apresta para una pelea que podría acercarlo definitivamente a la élite del boxeo internacional y a una eventual oportunidad frente a Canelo.



El pugilista petenero llegará a este compromiso con un récord invicto de 19 victorias y un empate, lo que demuestra la consistencia que ha mostrado a lo largo de su carrera profesional. Del otro lado del ring peleará Aleem, un rival experimentado que suma 22 triunfos, tres empates y tres derrotas, lo que anticipa un combate intenso y exigente desde el primer asalto.