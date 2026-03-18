Deporte Nacional
Léster Martínez: “Este 21 de marzo Guatemala hará historia” y buscará el título mundial
Lester Martínez aseguró estar listo para hacer historia este sábado 21 de marzo, tras mostrarse confiado y determinado en la conferencia de prensa previa a su combate ante el estadounidense Immanuwel Aleem.
Lester Martínez en conferencia de prensa previo a su combate de este sábado 21 de marzo frente a Immanuwel Aleem. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mariluz González).
Este miércoles 18 de marzo se llevó a cabo la conferencia de prensa del pugilista guatemalteco Lester Martínez, previo a su combate del próximo sábado 21 de marzo, en el que se enfrentará al estadounidense Immanuwel Aleem por el título interino supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Para Martínez, este combate representa su regreso al cuadrilátero seis meses después de su última presentación ante Christian Mbilli, pelea que terminó en empate por decisión dividida.
La velada boxística se desarrollará en el National Orange Show Event Center, en San Bernardino, California, Estados Unidos, escenario donde el guatemalteco buscará escribir una página dorada en la historia del deporte nacional, al intentar convertirse en el primer campeón mundial de boxeo nacido en Guatemala.
En un ambiente que se sintió como en casa, Lester Martínez hizo su ingreso al conferencia luciendo gafas y saco negros, proyectando seguridad y confianza. Fue recibido entre aplausos y vítores por el público presente, que coreó su nombre como muestra del respaldo hacia el pugilista chapín.
Durante la conferencia de prensa, Martínez expresó su agradecimiento y dejó claro que está listo para aprovechar esta oportunidad:
“Primero que nada quiero agradecerle a Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá. Hace mucho tiempo veníamos buscando una oportunidad tan grande como esta. Anteriormente estuvimos muy cerca y, después de la última pelea, seguimos trabajando con disciplina y dedicación porque sabíamos que este momento una vez más se nos iba a dar”.
El boxeador guatemalteco aseguró que nunca perdió la fe, aun cuando no sabía cuándo ni cómo llegaría esta oportunidad: “No sabíamos cuándo, no sabíamos dónde ni cómo, pero sabíamos que cuando llegara íbamos a brillar. Este 21 de marzo les aseguro que Guatemala va a hacer historia, porque Guatemala va a tener a su primer campeón mundial”.
Martínez también se refirió a su rival, dejando claro que existe respeto, pero sin perder la confianza en su trabajo: “Respeto a Aleem, respeto a su equipo y a su familia, pero él no va a poder hacer lo que hizo Crawford, por una simple razón: él no es Crawford y yo soy Lester Martínez. Vamos a hacer historia. Arriba Guate”.
Preparación al máximo nivel
El pugilista chapín destacó que su preparación ha sido exigente y al más alto nivel, a pesar de las dificultades: “Me he preparado muy fuerte para esta pelea, con demasiado sacrificio y bastante sudor, como en todas mis peleas. Mi preparación siempre es al 100%".
Además, resaltó el crecimiento personal y mental que ha tenido en esta etapa de su carrera: “Estoy trabajando con el mejor equipo y mi mentalidad ha cambiado. Quiero que recuerden a Lester Martínez como recuerdan a Ricardo Arjona, porque venimos soñando mucho para este momento”.
Un mensaje para los jóvenes
Finalmente, el boxeador guatemalteco envió un mensaje a las nuevas generaciones: “Si hay algo que les gusta, que nadie ni nada los detenga. El camino es complicado, pero si uno insiste con disciplina, los resultados van a llegar tarde o temprano”.
Un récord que respalda el sueño
Desde su debut profesional en 2019 —cuando sorprendió al vencer por nocaut al excampeón Ricardo Mayorga—, Lester Martínez ha disputado 20 combates, con un balance de 19 victorias (16 por nocaut) y un empate, números que respaldan su aspiración de alcanzar la gloria mundial.
Este 21 de marzo, Guatemala estará pendiente de cada golpe, con la ilusión intacta de ver a Lester Martínez convertirse en campeón mundial del CMB y hacer historia para el boxeo chapín.