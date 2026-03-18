“No era verdad”: Kristin Cabot revela qué pasó con Andy Byron, con quien fue captada por la Kiss Cam de Coldplay

En una nueva conversación con Oprah Winfrey, Kristin Cabot habló sobre cómo un gesto en el concierto de Coldplay cambió su vida y cómo había sido su relación con Andy Byron, exdirector general de la firma tecnológica Astronomer.

La exjefa de Recursos Humanos de la misma empresa habría participado en The Oprah Podcast, donde habló sobre cómo ser captada con Andy Byron cambió su vida, el engaño que habría vivido, la desproporción de las consecuencias entre hombres y mujeres, y reveló cómo finalizó su relación.

El nombre de Kristin Cabot y Andy Byron se volvió viral en el 2025, luego de que, en uno de los conciertos de Coldplay, ambos fueran captados de forma romántica, lo que llamó la atención en redes sociales y derivó en la reacción de ambos, quienes rápidamente trataron de esconderse de la Kiss Cam.

Durante el concierto, Chris Martin, vocalista de la banda, bromeó ante el público: “Miren a esos dos: o están teniendo una aventura o son muy tímidos”, lo que llevó rápidamente a usuarios a buscar quiénes eran, y descubrieron que eran compañeros de trabajo y que ambos estaban en otras relaciones matrimoniales.

A ocho meses de ese hecho, Kristin Cabot compartió un espacio con Oprah Winfrey el pasado 17 de marzo, en el programa The Oprah Podcast, donde destapó verdades que, según detalló, no todos saben. En la entrevista, Cabot afirmó que Andy Byron no habría sido del todo sincero con ella.

“Una gran parte de lo que me presentó no era verdad”, destacó Cabot en el relato, a quien 15 segundos de su vida, captados en video, le cambiaron la vida y desataron una ola de críticas y burlas, según destacó Oprah.

Kristin Cabot inicia explicando cómo el trabajo de ambos los habría mantenido unidos, pero que fue en un momento en que ella conversó con su jefe, contándole que estaba en proceso de divorcio. Según su relato, él habría indicado que también estaba en la misma situación e incluso habría mencionado que vivían separados.

Eso fue un punto de conexión entre ambos, destacó Cabot, lo que llevó a que su amistad creciera por al menos seis semanas. Según su versión, el concierto de Coldplay fue la primera vez que tuvieron un acercamiento más allá de la amistad.

Kristin Cabot, the woman at the center of the viral "kiss cam" moment at a Coldplay concert earlier this year, is speaking out for the first time.

@ABC News' @Morganorwood reports. https://t.co/CDhdc53bic pic.twitter.com/ZaNPmrtqip — ABC News (@ABC) December 19, 2025

Desde su testimonio, comparte que hablaron sobre qué pasaría con su trabajo al desarrollar sentimientos el uno por el otro. Según ella, durante el concierto seguía creyendo que él estaba separado, pero fue después de ese momento que Andy Byron apareció en fotografías de la mano de su esposa.

Durante el testimonio explicó que, en la oscuridad, al sentirse bien con sus amigos a la par y tras un par de shots, se dejó llevar, lo que llevó a abrazarse; sin embargo, cuando las pantallas los proyectaron, destacó: “Fue un momento de horror absoluto”, ya que pensó que su esposo estaba en el lugar, lo que le dio pena.

Según comentó, fue su hija quien le alertó que su exmarido estaba en el mismo concierto con otra persona, y ella pensó que no podría encontrárselo, ya que era un estadio de 55 mil personas.

Además, destacó que su reacción también se debía a que estaba en los brazos de su jefe y no habían notificado que existía una relación entre ellos. Ante esto, Cabot afirmó que ese hecho quebró la relación, ya que hubo un fallo de honestidad e integridad por parte de él, quien había mentido sobre su separación.

Local CEO caught CHEATING at Phillies game?! pic.twitter.com/jRqeyb8Bzu — Philadelphia Phillies (@Phillies) July 19, 2025

En su conversación, recalcó que, luego de que todo se volviera público, se dio cuenta de que muchas de las cosas que él le había dicho no eran verdad, ya que en las fotografías Byron llevaba su anillo de boda.

Asimismo, reflexionó sobre cómo en la sociedad sigue existiendo desigualdad de juicio, ya que mencionó que Andy Byron puede permanecer en silencio, mientras que ella debe enfrentar la crítica.

En la entrevista, que supera la hora, Kristin Cabot conversa sobre cómo fue el proceso de enfrentar lo que se decía en internet, las amenazas recibidas e incluso admite que fue un error haberse interesado en su jefe, aunque recalcó que toda la historia no está en internet.