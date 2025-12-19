Qué dijo Kristin Cabot, la mujer que protagonizó la “kiss cam” de Coldplay, tras el escándalo

Fue el pasado 16 de julio cuando un concierto de la banda británica Coldplay se volvió viral debido a que la famosa "kiss cam" enfocó a una mujer abrazada con su amante, quienes se apartaron de inmediato tras ser vistos por miles de personas.

La situación se volvió tan viral que las personas lograron identificar a la pareja, y el caso llegó al punto en que ambos perdieron sus respectivos trabajos.

Ahora, a casi cinco meses del escándalo, la mujer, Kristi Cabot, ha hablado abiertamente sobre su vida después de ese momento, y afirma que aún no se ha recuperado y que, a día de hoy, no encuentra empleo.

Por medio de una entrevista que Cabot concedió al medio The Times, la mujer, de 53 años, lamenta lo ocurrido al afirmar que ha perdido amistades y relaciones familiares, y que muchos de sus parientes no le han vuelto a dirigir la palabra.

Cabot sostiene que, en su búsqueda de trabajo, luego de haber sido directora de Recursos Humanos, le han dicho que ahora mismo es "inempleable".

Kristin Cabot talks to @nytimes after being caught on camera with her boss at a Coldplay concert:



“I made a bad decision and had a couple of High Noons and danced and acted inappropriately with my boss. And it’s not nothing. And I took accountability and I gave up my career for… pic.twitter.com/KMHuuUgl5R — Pop Crave (@PopCrave) December 19, 2025

"Están furiosos conmigo. Y puede que lo estén el resto de su vida. Tengo que aceptarlo", dijo Cabot.

Asegura que el acoso hacia ella es constante, y pone como ejemplo cuando camina por la calle y las personas comienzan a hablar a sus espaldas.

Esto, según comenta, ha llegado al punto de que sus hijos le han pedido que no los recoja ni en la escuela ni en otras actividades.

Por otro lado, Cabot se muestra decepcionada porque ningún integrante de la banda Coldplay se puso en contacto con ella para hablar de lo ocurrido o buscar alguna forma de solucionar la situación.

"Creo que como mujer, como nos pasa siempre a las mujeres, siempre nos llevamos lo peor del abuso", expresó.

Kristin Cabot, the woman at the center of the viral "kiss cam" moment at a Coldplay concert earlier this year, is speaking out for the first time.

@ABC News' @Morganorwood reports. https://t.co/CDhdc53bic pic.twitter.com/ZaNPmrtqip — ABC News (@ABC) December 19, 2025

"¡Con la cantidad de sacrificios que he tenido que hacer en mi carrera, la cantidad de manos que tuve que quitarme del trasero a lo largo de los años y los comentarios que tuve que soportar de los hombres!", reflexionó.

Lea también: Oasis, Nickelback y Luke Bryan se burlan del incidente de Coldplay en sus propios conciertos