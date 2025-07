La millonaria fortuna de Andy Byron y lo que podría pagarle a su esposa Megan por infidelidad

Ser director ejecutivo de una empresa valuada en más de US$900 millones tiene sus ventajas y desventajas. En el lado positivo, se obtiene cierta fama empresarial y se gana mucho dinero. Sin embargo, en el lado negativo, cualquier movimiento mal interpretado por el público puede arruinar en segundos una carrera construida durante años.

Justamente eso fue lo que le sucedió a Andy Byron, el CEO de Astronomer, una empresa de infraestructura que proporciona herramientas para ayudar a organizaciones a gestionar y optimizar flujos de trabajo, debido a que fue captado durante un concierto de Coldplay en Boston, Massachusetts, abrazando a una mujer que no era su esposa.

Esa mujer era Kristin Cabot, la directora de personal en Astronomer, quien se había comprometido recientemente con un diseñador de modas. Ante esta situación, las respectivas parejas de Byron y de su presunta amante se enteraron de la relación extramatrimonial mediante un video que se viralizó, donde ambos aparecían abrazados.

Una vez que Andy y Kristin se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, Cabot se tapó la cara y se dio la vuelta. Por su parte, Byron se agachó para no ser visto, pero fue demasiado tarde, ya que su esposa desde hace más de 20 años, Megan Kerrigan, ya había eliminado su perfil de Facebook debido a la cantidad de mensajes que recibió.

Independientemente de la dinámica del matrimonio entre Byron y Kerrigan, se especula que su divorcio podría concretarse muy pronto en la ciudad de Nueva York. Dadas las circunstancias, si llegan a separarse, la esposa de Andy podría estar a punto de recibir una gran cantidad de dinero, fruto de la infidelidad pública de su futuro exmarido.

Según el periódico estadounidense especializado en negocios y economía The Economic Times, el patrimonio actual de Andy Byron se encuentra aproximadamente entre los US$70 millones, basado específicamente en el valor de sus acciones en la empresa, su salario, sus bonificaciones y su participación en otros negocios de menor escala.

Lea más: ¿Es ilegal que ICE pida datos sobre inquilinos? La persecución a los migrantes que rentan en EE. UU.

Esto se debe a que la empresa Astronomer, valuada en más de US$900 millones, se encarga de empoderar a cientos de equipos de datos en los Estados Unidos para poder dar vida a análisis, inteligencia artificial y softwares. Además, recientemente ingresó a la cuarta etapa de financiación en la nación norteamericana, conocida como la Serie D.

Asimismo, diversos medios locales informaron que Andy Byron reside actualmente en una vivienda unifamiliar ubicada en el condado de Northborough, Massachusetts, valorada en más de US$2 millones. Aunque también posee varios apartamentos en Nueva York, ya que viaja constantemente a la Gran Manzana por motivos laborales.

Si el escándalo —que podría costarle su empleo en Astronomer— también termina en un divorcio, la esposa de Andy tendría la posibilidad de reclamar hasta el 45 % de los bienes acumulados durante su matrimonio, por lo que Byron podría perder hasta US$10 millones al momento de realizar la división de sus activos con su futura exesposa.

A su vez, Andy Byron es padre de dos hijos con Megan Kerrigan, lo que implica que también deberá afrontar el pago de una pensión de manutención. Por ahora, se estima que esta pensión podría ascender hasta los US$150 mil anuales por cada hijo, extendiéndose por un mínimo de cinco años, lo que sumaría un total de US$1 millón 500 mil.

Astronomer CEO caught cheating with his HR chief during a Coldplay concert in Boston.



Both are married with kids.



Andy Byron cheated on his wife, Megan Kerrigan Byron.



Kristin Cabot cheated on her husband, Kenneth C Thornby.



Pieces of shit.pic.twitter.com/lWYupcO5iD