¿Quién es Megan Kerrigan? La esposa de Andy Byron, el CEO infiel durante concierto de Coldplay

Durante la noche del pasado miércoles 16 de julio, Andy Byron, el director ejecutivo de Astronomer —una empresa de infraestructura de datos que proporciona herramientas para ayudar a organizaciones a gestionar y optimizar flujos de trabajo— fue captado en un concierto de Coldplay abrazado a otra mujer que no era su esposa.

Ante esta situación, la esposa de Byron, Megan Kerrigan, se encuentra ahora en el centro de la atención mediática a nivel internacional, debido a que se habría convertido en víctima del adulterio de su esposo, quien presuntamente la engañó con Kristin Cabot, jefa de personal en Astronomer, con quien Andy trabaja desde hace más de tres años.

Tras más de 24 horas de recibir decenas de mensajes en las redes sociales, Kerrigan optó por cerrar su cuenta de Facebook, considerando que cientos de internautas le compartían el video en el que se enfoca a su esposo en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, en el momento en que el cantante de Coldplay bromeó con la kiss cam.

El cantante y compositor británico de 48 años, Chris Martin, decidió realizar en pleno concierto la actividad de la cámara del beso. Como bien indica su nombre, esta consiste en que, cuando la cámara enfoca a alguno de los presentes en el estadio y aparecen en la gran pantalla del recinto, estas personas deben darle un beso a su acompañante.

De acuerdo con el informe de la revista norteamericana Newsweek, el director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron, estaba casado con la estadounidense Megan Kerrigan desde el 2000 y, previo al conflicto que se viralizó en las redes sociales, la pareja residía en la ciudad de Nueva York junto con sus hijos, de 18 y 24 años, respectivamente.

A pesar de que su esposo era el director de una empresa valuada en más de US$900 millones, Kerrigan optó por mantener siempre un perfil público bastante discreto. Su presencia en las redes sociales no era muy activa, aunque de vez en cuando publicaba algunas fotos de su familia en su perfil de Facebook, el cual recientemente desactivó.

Lea más: ¿Es ilegal que ICE pida datos sobre inquilinos? La persecución a los migrantes que rentan en EE. UU.

“Realmente espero que, si Megan ve todo esto y es nuevo para ella, esté rodeada de personas que la amen y la apoyen de verdad para ayudarla a superar esta situación. Esto es tan incorrecto y tan hiriente”, escribió un internauta en las redes sociales, debido a que Kerrigan aún no ha realizado ninguna declaración pública tras el suceso.

Sin embargo, a pesar de no haber emitido ninguna opinión públicamente, el gesto de Megan al cerrar su cuenta de Facebook fue interpretado por numerosos internautas como una respuesta clara a todo el escándalo y a la presión mediática generada por la viralización del video en el que se observa a su esposo en los brazos de otra mujer.

Newsweek asegura que, antes de que Megan Kerrigan desactivara su perfil de Facebook, su cuenta se llenó de mensajes de apoyo de personas que, aunque no la conocían personalmente, se solidarizaron con su situación: “Se enteró de la peor manera posible. Espero que logre divorciarse y le quite la fortuna a su marido”, indicó un internauta.

Por su parte, Andy Byron pasó de ser un director prácticamente anónimo a ser conocido por miles de personas debido a su infidelidad, y Kristin Cabot, la supuesta amante, también enfrentó serios problemas, ya que, además de ser vista con su jefe, se reporta que la trabajadora de Astronomer estaba comprometida con un diseñador de modas.

Busted!



This backfired real quick.



CEO and HR having an affair and were outed during Coldplay‘s concert 👀



Andy Byron and Kristin Cabot from Astronomer 😬😬😬



Wife‘s Facebook has already been found and people commenting on it. pic.twitter.com/RWgYDVMuaV