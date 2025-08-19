Chris Martin rompe el silencio sobre el momento viral de la “kiss cam” en un concierto de Coldplay

El 16 de julio se viralizó un video de un concierto de Coldplay en el que se observa a un hombre y una mujer abrazados en la “kiss cam”, hasta que Chris Martin, vocalista de la banda, interrumpe el momento al exclamar: “Miren a esos dos: o están teniendo una aventura o son muy tímidos”. De inmediato, ambos intentaron esconderse de la cámara, sin éxito.

El video se difundió en redes sociales en cuestión de minutos. Horas después, se conoció la identidad de la presunta pareja: Andy Byron, exdirector general de la firma tecnológica Astronomer, y Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de la misma empresa. Según distintas fuentes internacionales, se trataba de una supuesta infidelidad.

Posteriormente, ambos renunciaron a sus respectivos cargos en Astronomer. Sin embargo, la controversia continúa, ya que la prensa internacional informó que Martin se pronunció por primera vez sobre el incidente.

De acuerdo con medios internacionales, esto ocurrió durante un concierto de la agrupación en Craven Park, Inglaterra, el 18 de agosto.

¿Qué dijo Chris Martin sobre el incidente con la “kiss cam”?

Durante el concierto, el líder de Coldplay leyó algunos carteles sostenidos por fanáticos. Uno de ellos decía: “¡Estuviste en ese concierto en Boston!”, a lo que Martin respondió: “Gracias por volver después de ese desastre”.

“Hemos estado usando el jumbotron durante mucho tiempo y solo recientemente se ha convertido en un... sí”, dijo a la audiencia, refiriéndose a la pantalla gigante del espectáculo.

“La vida te da limones y hay que hacer limonada. Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes”, agregó entre risas, antes de continuar con la presentación.

Investigación en Astronomer

Respecto de lo ocurrido con Byron y Cabot, la pareja captada por la “kiss cam”, se abrió una investigación formal a lo interno de la empresa. Según medios extranjeros, el proceso continúa, y la compañía brindará más información en el futuro.