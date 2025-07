Oasis, Nickelback y Luke Bryan se burlan del incidente de Coldplay en sus propios conciertos

El miércoles 16 de julio, Andy Byron, director general de Astronomer —empresa de infraestructura de datos que proporciona herramientas para apoyar a diversas organizaciones—, fue captado en un concierto de Coldplay, que se llevó a cabo en Boston, Massachusetts, abrazando a una mujer que no era su esposa.

Esa mujer es Kristin Cabot, la directora de personal en Astronomer, quien se había comprometido recientemente con un diseñador de modas. Ante esta situación, las respectivas parejas de Byron y de su presunta amante se enteraron de la relación extramatrimonial mediante un video que se viralizó, donde ambos aparecían abrazados.

Una vez que Andy y Kristin se dieron cuenta de que estaban siendo grabados, Cabot se tapó la cara y se dio la vuelta. Por su parte, Byron se agachó para no ser visto, pero fue demasiado tarde, ya que su esposa desde hace más de 20 años, Megan Kerrigan, ya había eliminado su perfil de Facebook debido a la cantidad de mensajes que recibió.

Dadas las circunstancias, varios artistas han comenzado a bromear al respecto durante sus conciertos. Tal es el caso de la banda canadiense Nickelback, que, durante una presentación en Toronto, proyectó en las pantallas del escenario una imagen de Byron y Cabot, acompañada de un meme del grupo con la frase: “Miren esta fotografía”.

El cantante estadounidense de música country Luke Bryan fue una de las estrellas que decidió sumarse a las burlas por el incidente viral ocurrido durante el concierto de Coldplay en Boston, Massachusetts. Por ello, en pleno espectáculo, el intérprete de Play It Again bromeó con sus fanáticos, quienes comprendieron de inmediato la referencia.

Durante su concierto del pasado domingo 20 de julio, en la ciudad de Glendale, Arizona, el cantante de 49 años se tomó un momento para hacer una broma y le preguntó a la multitud: “¿Alguien aquí que haya venido al concierto con su secretaria esta noche?”, de acuerdo con un video que también se viralizó en redes sociales como Instagram.

La audiencia comenzó a reírse al entender a qué se refería, lo que demostró que el escándalo de la “cámara del beso” de Coldplay ha dominado las plataformas digitales, al punto de que Astronomer emitió una declaración tras el incidente, en la que aclaró que su director general se compromete con los valores y la cultura de la empresa.

“Se espera que nuestros directivos establezcan el estándar tanto en conducta como en responsabilidad. La junta directiva ha iniciado una investigación formal sobre este asunto, y tendremos más detalles para compartir muy pronto”, aclaró Astronomer mediante un comunicado, antes de anunciar que Andy Byron había renunciado a su cargo.

Luke Bryan asks fans, "Who's with their secretary tonight?" Trolling Astronomer CEO who got caught cheating at the Coldplay concert 🤣 pic.twitter.com/rq9TQIJL2q