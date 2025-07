“Ningún gringo le da órdenes a Brasil”: Lula quiere negociar con Trump por aranceles de EE. UU.

Durante la mañana de este jueves 17 de julio, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comunicó a la población brasileña que su gobierno pretende negociar la amenaza arancelaria de los Estados Unidos, por lo que aclaró que "ningún gringo le dará órdenes" a su nación, refiriéndose al mandatario estadounidense Donald Trump.

Lula volvió a hablar sobre la posibilidad de que los productos brasileños reciban un impuesto de Estados Unidos del 50 % a partir del próximo viernes 1 de agosto, y les recordó a los brasileños que, al inicio de su vida política en los sindicatos, el nacido en el municipio de Caetés, Pernambuco, aprendió "el famoso arte de la negociación".

"Tengo certeza de que el presidente de Estados Unidos jamás negoció el 10 % de lo que yo negocié en mi vida", declaró Lula, quien mencionó que, precisamente por esa razón, defiende el multilateralismo, la práctica de la cooperación internacional entre tres o más naciones para abordar problemas comunes o lograr objetivos compartidos.

Además, el mandatario brasileño de 79 años aseguró en su discurso que, durante una negociación, cada una de las partes debe ceder en algo para poder llegar a un consenso, por lo que eso es lo que espera de Donald Trump, a quien quiere aclararle que su administración está "mal informada" sobre los temas económicos de la región.

"Trump no fue elegido para ser el emperador del mundo"

De acuerdo con Lula, parece que el presidente Trump "ni siquiera sabe que EE. UU. tiene superávit" en su relación comercial con Brasil desde hace quince años, situación que describe una economía en la que los ingresos superan a los gastos dentro de un período determinado, "por lo que la relación es positiva para los norteamericanos".

Sin embargo, el mandatario brasileño considera que, en su opinión, el magnate republicano solo quiere negociar sobre la base de que Brasil suelte a Jair Bolsonaro, el líder de la ultraderecha y expresidente de la nación sudamericana que actualmente enfrenta un juicio penal por un supuesto golpe de Estado, precisamente contra Lula da Silva.

Lea más sobre Alligator Alcatraz: Guatemala encabeza la lista en el centro de detención más polémico de EE. UU.

Lula citó la carta en la que Trump anunció su decisión de sancionar a los brasileños, debido a que, en sus primeros párrafos, critica la presunta persecución que sufre Jair Bolsonaro, por lo que el neoyorquino exige que cesen tanto el juicio como la "caza de brujas" en contra del militar que fue presidente de Brasil desde el 2019 hasta 2023.

Ante esta situación, Lula mencionó que Brasil le envió una carta al presidente de los Estados Unidos en junio para sugerirle algunos puntos de la relación comercial entre ambas naciones que podrían ser negociados, pero, al parecer, la única respuesta que recibió el brasileño fue la exigencia de que liberen a Jair Bolsonaro inmediatamente.

Por último, el presidente de Brasil concluyó al decir que Donald Trump fue elegido como el líder de los Estados Unidos y "no para ser el emperador del mundo", como planea serlo en los próximos años, con sus amenazas arancelarias a todas las naciones que no sigan sus instrucciones o no estén de acuerdo con alguna de sus órdenes.

Dadas las circunstancias, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, decidió responder a las declaraciones públicas de Lula: “Ciertamente, el presidente Trump no pretende ser el emperador del mundo. Es un mandatario fuerte para los Estados Unidos de América y también es el líder del mundo libre”, dijo en una rueda de prensa.