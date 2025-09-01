Video: Cómo un niño terminó sobre las vías de un monorriel en Pensilvania

Internacional

Video: Cómo un niño terminó sobre las vías de un monorriel en Pensilvania

Un video muestra cómo un niño camina sobre las vías de un monorriel en Pensilvania ante el asombro de una multitud.

|

Monorraíl

FOTO ILUSTRATIVA. Un video muestra cómo un niño camina sobre las vías de un monrraíl en Pennsylvania ante el asombro de varias personas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra cómo un niño camina por las vías de un monorriel en Hersheypark, en el estado de Pensilvania, y cómo fue rescatado posteriormente por un adulto.

El video, que dura menos de un minuto, muestra a una multitud indicándole al niño que camine sobre el monorriely se dirija a un tejado cercano, para que un adulto pudiera rescatarlo.

Se escuchan en el video los gritos de desesperación de varias personas al ver al niño en el monorriel, ante el riesgo de que pudiera caer desde una altura considerable.

En la parte final del video, un adulto se sube al monorriel y logra cargar al niño, lo que provoca que la multitud aplauda porque el niño logró salvarse de caer.

LECTURAS RELACIONADAS

Cuándo se estrena "El Conjuro 4" y cuál es la escalofriante historia real que inspiró la película

WASHINGTON (United States of America), 28/05/2025.- US President Donald Trump speaks at the swearing-in ceremony for Jeanine Pirro, as interim US Attorney for the District of Columbia, in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 28 May 2025. EFE/EPA/Chris Kleponis - Pool via CNP / POOL

EE. UU. arresta a un migrante mexicano que amenazó con asesinar a Trump en Wisconsin

De acuerdo con declaraciones que un portavoz de Hersheypark dio al medio WGAL News, el menor había sido declarado como desaparecido luego de que se separara de sus padres.

Las autoridades añadieron que el monorriel no estaba en funcionamiento desde el 30 de junio, debido a daños ocasionados por el impacto de un rayo.

Agregaron que el niño logró entrar a una zona del monorriel considerada “segura” durante 20 minutos, pero después decidió caminar por las vías, lo que causó asombro entre varias personas.

Lea también: Infidelidad captada en concierto de Coldplay es parodiada en Kiss Cam durante juego de béisbol

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

EE. UU. Pensilvania Tendencias internacionales Videos virales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre