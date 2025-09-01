Internacional
Video: Cómo un niño terminó sobre las vías de un monorriel en Pensilvania
Un video muestra cómo un niño camina sobre las vías de un monorriel en Pensilvania ante el asombro de una multitud.
FOTO ILUSTRATIVA. Un video muestra cómo un niño camina sobre las vías de un monrraíl en Pennsylvania ante el asombro de varias personas. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra cómo un niño camina por las vías de un monorriel en Hersheypark, en el estado de Pensilvania, y cómo fue rescatado posteriormente por un adulto.
El video, que dura menos de un minuto, muestra a una multitud indicándole al niño que camine sobre el monorriely se dirija a un tejado cercano, para que un adulto pudiera rescatarlo.
Se escuchan en el video los gritos de desesperación de varias personas al ver al niño en el monorriel, ante el riesgo de que pudiera caer desde una altura considerable.
En la parte final del video, un adulto se sube al monorriel y logra cargar al niño, lo que provoca que la multitud aplauda porque el niño logró salvarse de caer.
De acuerdo con declaraciones que un portavoz de Hersheypark dio al medio WGAL News, el menor había sido declarado como desaparecido luego de que se separara de sus padres.
Young boy rescued from Hersheypark monorail track https://t.co/dohbRGmBG2 pic.twitter.com/fEf3rdy2Zc— New York Post (@nypost) September 1, 2025
Las autoridades añadieron que el monorriel no estaba en funcionamiento desde el 30 de junio, debido a daños ocasionados por el impacto de un rayo.
Agregaron que el niño logró entrar a una zona del monorriel considerada “segura” durante 20 minutos, pero después decidió caminar por las vías, lo que causó asombro entre varias personas.
