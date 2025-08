Cuándo se estrena “El Conjuro 4” y cuál es la escalofriante historia real que inspiró la película

Pennsylvania fue el lugar de origen de uno de los casos más oscuros a los que Ed y Lorraine Warren, protagonizados nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga, se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global se enfrentaron durante su carrera como demonólogos. Su historia ha alcanzado popularidad en la gran pantalla y están a punto de estrenar El Conjuro: últimos ritos, será la última de la saga.

Muchas de las historias tenebrosas que ha visto en el cine y en la TV fueron inspiradas por las investigaciones de los esposos Warren. En 1952 fundaron en Nueva Inglaterra la Sociedad de Investigación Psíquica, que es el grupo de cazadores de fantasmas más antiguos que aún existe. Ese mismo año, abrieron en el sótano de su casa el Museo del Ocultimo Warren en Connecticut, Estados Unidos. Allí se aprecian muchos de los artículos diabólicos que fueron encontrando en sus investigaciones, como la muñeca Anabelle.

Esta historia de Warner Bros. Pictures se basa en hechos reales. La historia de la familia Smurl es en quien se basa esta película. En la década de 1970, cuando Jack y Janet Smurl se mudaron al condado de West Pittston, junto a sus cuatro hijas y los padres de él. Al principio, la vida fue casi un sueño para la familia, pero, a los pocos meses una serie de fenómenos paranormales convirtieron su vida en una pesadilla.

Los primeros incidentes eran cosas que parecían normales como ruidos, manchas y otro tipo de cuestiones. Las cosas fueron más intensas cuando los objetos eran lanzados por entidades, hasta demonios que agredieron física y sexualmente a ambos padres, según ellos mismos reportaron.

Los Warren tomaron el caso en 1986 y concluyeron que había cuatro epíritus molestando a la familia, el más peligroso de ellos: un demonio que buscaba destruirlos.

Esto es parte del libro The Haunted: One Family’s Nightmare, publicado por los Warren y el reportero Robert Curran. Fue lanzado en 1988, pero no fue bien recibido por la crítica.

Los Smurl abandonaron el inmueble y no se reportaron más eventos paranormales.

El tráiler no solo se centra en el caso Smurl, también muestra la urna de Annabelle, la caja musical de El Conjuro 2, y el retrato de Valak, el demonio de La Monja, aparecen en este adelanto.La cinta se estrenará el próximo 4 de septiembre y es esperada por los amantes del cine de terror que esperan cerra esta saga.