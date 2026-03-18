Spider-Man: Brand New Day: lo que reveló el tráiler oficial sobre la trama, héroes y sorpresas de la nueva entrega

Integrada por algunos superhéroes conocidos y villanos del universo Marvel, Spider-Man: Brand New Day traerá de regreso a Tom Holland en su papel de Peter Parker y a Zendaya como Mary Jane Watson.

Luego de la decisión que tomó Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, esta nueva entrega se adentra en las consecuencias de ser olvidado por todos, pero también en su transformación como superhéroe. El tráiler, revelado por Marvel Studios y Sony Pictures, fue estrenado este 18 de marzo, y permite conocer parte de la nueva trama y de algunos personajes que llegarán.

Uno de los personajes que más ha captado la atención en esta nueva entrega es la incorporación de Frank Castle, conocido como Punisher, interpretado por Jon Bernthal.

Otro de los personajes que se integrará en esta entrega será Mark Ruffalo, quien será parte esencial en la trama, derivado de la transformación biológica que Peter Parker experimenta.

Según el tráiler, Banner explicará el proceso que atravesará Peter Parker en esta posible mutación, lo que podría poner en peligro sus poderes. Aunque medios como AS Diario señalan que podría ser parte del proceso de evolución del personaje.

El tráiler también aborda la relación entre Peter Parker y MJ, ya que, luego de que ella lo olvidara, él buscaría acercarse; sin embargo, se presenta un nuevo personaje que podría interferir en este reencuentro. El avance muestra cómo un joven acaricia el pelo de MJ, a quien ella llama “un amigable vecino”.

Medios como AS destacan que este nuevo interés de MJ podría tratarse de Paul Rabin, personaje introducido en el 2022, quien procede de la Tierra-23321, planeta al que MJ fue enviada en un conflicto multiverso, según el medio. Este personaje se presenta como un obstáculo en la relación entre Peter Parker y MJ.

Mientras Peter experimenta la mutación, un nuevo enemigo se fortalece, ya que en la trama aparece un villano con poderes aparentemente invisibles a simple vista.

A Brand New Day starts now.

Watch the official trailer for #SpiderManBrandNewDay - exclusively in cinemas on July 30. pic.twitter.com/nBSuizW2Zs — Sony Pictures AUS (@SonyPicturesAUS) March 18, 2026

La película también traerá al villano Scorpion (Michael Mando), quien se unirá a esta entrega. Una de las imágenes del tráiler llamó la atención del público, al recrear la portada del cómic Amazing Fantasy, en su número 15.

Otro de los aspectos que llama la atención es el debut de La Mano, una orden de ninjas místicos y asesinos que también aparece en la cinta.