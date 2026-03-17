Del Óscar al mensaje político: la promesa del ganador a Mejor Actor de reparto, Sean Penn, a Zelenski y su ausencia de la gala

La noche del 15 de marzo quedó en la historia de los Premios Óscar, luego de que el actor y cineasta Sean Penn se consolidara con su tercera estatuilla de la Academia de Hollywood.

El actor, que interpreta al coronel Steven J. Lockjaw, un militar que busca cobrar venganza contra un grupo revolucionario en la también ganadora del Óscar Una batalla tras otra (One Battle After Another), se habría ausentado de la gala y se habría dirigido a Ucrania.

El medio The New York Times destacó que el actor viajó la semana pasada a Europa y luego a Ucrania, donde se reuniría con Volodímir Zelenski, con quien tiene cercanía y a quien le habría hecho una promesa y entregado una de sus estatuillas.

En su visita a Ucrania, el actor habría recibido una estatuilla simbólica que lo reconoce por su actuación, pero también por su activismo político en ese país. Según medios como Agencia EFE, el reconocimiento estaba hecho con los restos de un vagón de tren dañado por una bomba rusa.

El galardón fue entregado a Penn por el presidente de la empresa nacional ferroviaria de Ucrania. El momento fue compartido por la página oficial de ferrocarriles ucranianos junto al mensaje: “Gracias por apoyar a Ucrania, por estar cerca y elegir estar aquí con nosotros. Este Óscar está hecho de acero de un carro dañado en un ataque ruso”.

La publicación destaca que el reconocimiento no se limita al cine, sino que celebra “la resistencia, la humanidad y el coraje que nos mantiene a todos en marcha”.

Operation complete. Congratulations to Sean Penn on winning Best Supporting Actor for ONE BATTLE AFTER ANOTHER! #Oscars pic.twitter.com/1zcfEHZZbU — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Este momento trajo a la memoria cuando Penn, en el 2022, hizo una promesa al presidente ucraniano Zelenski, al prestarle una de sus estatuillas obtenidas en los premios de la Academia de Hollywood.

En esa ocasión, Penn habría prometido dejarla en Kiev hasta que Ucrania alcanzara la victoria en la guerra que enfrenta contra Rusia. “Esto es tuyo. Es tan solo una tontería simbólica. Sabiendo que esto está contigo, me siento mejor y me da más fuerza para luchar”, le dijo en ese momento Penn.

Según recopila El País, en ese momento el actor estadounidense le habría indicado a Volodímir Zelenski que solo cuando ganaran podría llevar el premio y devolvérselo en Malibú.