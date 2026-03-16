Premios Óscar 2026: de qué trata Una batalla tras otra y dónde verla

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Premios Óscar 2026: de qué trata Una batalla tras otra y dónde verla

Una batalla tras otra, del director Paul Thomas Anderson, fue la película más destacada de la edición 98 de los Premios Óscar. Esta es la historia de la cinta.

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Así lucieron las celebridades en la alfombra roja de los premios Óscar 2026

Leonardo Dicaprio, protagonista de Una batalla tras otra llega a los premios Óscar. (Foto Prensa LIbre EFE/EPA/RYAN SUN)

Protagonizada por Leonardo DiCaprio —a quien le valió la nominación a Mejor Actor Protagonista—, Una batalla tras otra (One Battle After Another) se consolidó como la máxima ganadora de la edición 98 de los Premios Óscar, celebrada el 15 de marzo del 2026.

La película, que fue nominada 13 veces en 12 categorías, obtuvo seis galardones en los Premios Óscar, entre ellos el de mejor dirección para Paul Thomas Anderson.

Tras conquistar también los Globos de Oro, la cinta se consolida como una de las más destacadas de la temporada de premios. Pero ¿de qué trata la aclamada producción que mezcla sátira, drama y acción, y que refleja temas como la migración y la violencia radical?

Una batalla tras otra sigue la vida de Bob (Leonardo DiCaprio), un revolucionario venido a menos que vive en un estado de paranoia inducido por las drogas. Aislado del mundo, habita junto a su hija Willa.

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El pasado del revolucionario regresa para perseguirlo nuevamente por sus decisiones, que esta vez ponen en peligro no solo su vida, sino también la de su hija.

La historia se inspira en la novela Vineland, de Thomas Pynchon, conocida por su crítica a la sociedad estadounidense en la década de 1980, destaca France 24.

En la trama, la némesis de Bob Ferguson, Steven J. Lockjaw —interpretado por el ganador del Óscar Sean Penn—, encuentra a la hija del revolucionario y busca cobrar venganza, lo que desata un enfrentamiento ligado a su pasado.

En esta historia convergen temas de debate público en Estados Unidos, como las detenciones de inmigrantes, las protestas contra líderes políticos y la radicalización política, con tintes de acción y sátira, destaca France 24.

¿Dónde ver Una batalla tras otra?

La película, que obtuvo seis premios Óscar, puede verse en plataformas de streaming como HBO Max y bajo alquiler en servicios como Prime Video y Apple TV en algunos países.

Galardones obtenidos por One Battle After Another

  • Mejor película
  • Mejor actor de reparto: Sean Penn
  • Mejor dirección: Paul Thomas Anderson
  • Mejor montaje
  • Mejor guion adaptado
  • Mejor reparto (casting)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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