EN VIVO Premios Óscar 2026: alfombra roja, ganadores y momentos más destacados de la 98 edición

Obtener la estatuilla dorada de los Premios de la Academia de Hollywood es, sin duda, uno de los momentos más esperados por actores, actrices y directores del mundo, quienes este 15 de febrero buscan levantar el premio Óscar en su edición 98.

Desde el Teatro Dolby, en Los Ángeles, California, personalidades del mundo de la cinematografía se reúnen para vivir una noche en la que lo mejor del cine será reconocido. El galardón, que se inició en 1929 y ha reconocido la innovación cinematográfica a escala mundial, mantiene atento al público no solo por las películas nominadas, sino también por la alerta de un posible ataque en Los Ángeles.

Según se informó antes de la gala, el FBI de Estados Unidos recibió una alerta sobre un posible ataque en California, lo que llevó a reforzar la seguridad en el Teatro Dolby y a aumentar la presencia de autoridades en el área.

Las categorías de mejor película, mejor canción, mejor dirección, mejor actriz de reparto y mejor actriz despertaron gran expectativa entre los seguidores del séptimo arte, especialmente luego de que Sinners superara a Titanic al convertirse en la película más nominada de todos los tiempos.

Películas como One Battle After Another (Una batalla tras otra), Sinners (Pecadores), Marty Supreme y Frankenstein figuran entre las más nominadas de esta edición. Asimismo, uno de los favoritos al premio a mejor actor, Timothée Chalamet —nominado por Marty Supreme—, fue criticado por pronunciamientos controvertidos sobre el ballet y la ópera.

Personalidades como Jessie Buckley, Emma Stone, Wagner Moura y Benicio del Toro se perfilan entre los favoritos para ganar en sus respectivas categorías. Estos son algunos de los momentos más destacados de la gala 2026.

15 de marzo 2026, 18.05h Mejor Reparto (Casting)

En una de las nuevas categorías de los Premios Óscar 2026, Cassandra Kulukundis, directora de casting de Una batalla tras otra (One Battle After Another), se alzó con la estatuilla dorada

History is made! ONE BATTLE AFTER ANOTHER wins the first-ever Oscar for Best Casting. Congratulations, Cassandra Kulukundis! #Oscars pic.twitter.com/85POu1cN4z — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

15 de marzo 2026, 18.00h ¿Se cayó Timothée Chalamet en los Premios Óscar?

En redes sociales comenzó a circular una fotografía de la alfombra roja de los Premios Óscar, en la que se observa a una persona cayéndose en las gradas. Algunos internautas aseguran que se trata del actor Timothée Chalamet. Lea aquí lo que se sabe.

Timothée Chalamet has reportedly fallen down the stairs at the #Oscars.



(Source: @TheAcademy) pic.twitter.com/vn1stzc1xz — DiscussingFish (@DiscussingFish) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 17.55h Mejor Maquillaje y Peinado

En su segundo Óscar de la noche, Frankenstein se alzó con el Premio Óscar a Mejor Maquillaje y Peinado. Los artistas Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey recibieron el prestigioso galardón por su trabajo en la película.

Durante su discurso agradecieron a Guillermo del Toro por su propuesta, al actor guatemalteco Óscar Isaac y a Jacob Elordi por permanecer más de 400 horas en la silla de maquillaje.

A monster of a transformation. Congratulations to Mike Hill, Jordan Samuel and Cliona Furey for winning the Oscar for Best Makeup and Hairstyling for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/rOwZT7thPm — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 17.55h Mejor Diseño de Vestuario

De la mano de Anne Hathaway, así como de Anna Wintour, la vestuarista Kate Hawley obtiene su primer Premio Óscar por su trabajo en Frankenstein.

Durante su discurso, la diseñadora de vestuario agradeció a Guillermo del Toro por permitirle participar en el proyecto y también a la Academia de Hollywood por reconocer el trabajo de los vestuaristas.

Stitched for Oscar gold. Congratulations to Kate Hawley on winning Best Costume Design for FRANKENSTEIN! #Oscars pic.twitter.com/SUgAX4AKap — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 17.35h Mejor Cortometraje Animado

Chris Lavis y Maciek Szczerbowski se alzaron con el Premio Óscar por The Girl Who Cried Pearls (La niña que lloraba perlas), un cortometraje ambientado en Montreal en el siglo XX, donde una historia de amor es puesta a prueba.

La trama sigue a un joven pobre que se enamora de una chica que llora perlas. El joven decide venderlas a un prestamista, lo que pone en peligro a su amada.

The Oscar for Best Animated Short Film goes to... THE GIRL WHO CRIED PEARLS! #Oscars pic.twitter.com/X9BmtmahLv — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 17.30h Mejor Película Animada

Una de las películas con mayor impacto en el 2025 dentro del cine de animación fue KPop Demon Hunters, que destacó por sus canciones pegajosas, algunas de las cuales llegaron incluso a los premios Grammy.

La película, que sigue a tres ídolos coreanas que luchan contra demonios, fue la ganadora del Premio Óscar en esta categoría. Maggie Kang dedicó el galardón a Corea, mientras que Chris Appelhans incentivó a los jóvenes cineastas a intentar nuevas ideas.

Idols by day. Hunters by night. Oscar winners tonight. KPOP DEMON HUNTERS secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/J2a58sJ2Ci — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 17.20h Mejor Actriz de Reparto

La ganadora en la categoría de Mejor Actriz de Reparto fue Amy Madigan, por su actuación como la tía Gladys en la exitosa película de terror Weapons, con la que se consolida con la preciada estatuilla dorada.

Congratulations to Amy Madigan for winning the Oscar for Best Supporting Actress for WEAPONS! #Oscars pic.twitter.com/7jUqYJwiLe — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 17.00h Inicia la gala de la 98 edición de los Premios Óscar

15 de marzo 2026, 16.55h Chase Infiniti participa en la alfombra roja

Una de las actrices emergentes de esta temporada, Chase Infiniti, protagonista de One Battle After Another (Una batalla tras otra), llega a la alfombra roja de los Premios Óscar 2026.

Chase Infiniti needs to reprise her role in ONE BATTLE AFTER ANOTHER: The Musical #Oscars pic.twitter.com/vXL0uRHFZu — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 16.40h Óliver Laxe se suma a la alfombra roja

Con un look completamente negro y un pin de sandía, el director y guionista Óliver Laxe posa en la alfombra roja de los Premios Óscar 2026.

-El director y guionista Óliver Laxe posa en la alfombra roja este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Foto Prensa Libre: EFE)

15 de marzo 2026, 16.30h Wagner Moura llega a los Premios Óscar

El actor Wagner Moura, nominado a la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actor Protagónico por su papel en The Secret Agent, llega a la alfombra roja.

Wagner Moura, a man of many mustaches #Oscars pic.twitter.com/qJq1u33LqZ — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 16.20h Arden Cho llega a la alfombra roja

La actriz y cantante coreana Arden Cho participa en la alfombra roja de los Premios Óscar 2026 en representación de KPop Demon Hunters, película de Netflix nominada en esta edición.

Arden Cho spearheading the well-rounded Korean agenda #Oscars pic.twitter.com/sL4IAZBwc3 — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 16.15h Calum Harper participa en la alfombra roja

De estudiante que abandonó la escuela de arte dramático a la alfombra roja de los Premios Óscar 2026, llega el actor Calum Harper.

From drama school dropout to the #Oscars red carpet! Calum Harper, this is a major full circle. pic.twitter.com/POFTwlGjOa — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 16.05h Actores desfilan en la alfombra roja

La actriz Anna Cathcart llega a la edición 98 de los Premios Óscar.

All the X’s and O’s for Anna Cathcart. 💌 Anna Cathcart arriving at the 98th #Oscars. pic.twitter.com/1iLFyCWe4f — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2026

15 de marzo 2026, 16.00h Inicia la alfombra roja de la edición 98 de los Premios Óscar 2026



La ceremonia de premios más esperada del cine da inicio desde el Dolby Theatre, en Los Ángeles, donde actores, actrices, directores y personalidades de la industria recorren la alfombra roja de la edición 98.

La gala comenzará oficialmente a las 18.00 horas (hora local), y en este espacio le llevaremos cada detalle del evento: desde los momentos más destacados en la alfombra roja hasta la ceremonia y la premiación de los ganadores.