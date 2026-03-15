¿Sufrió una caída Timothée Chalamet durante la alfombra roja de los Premios Óscar 2026?

Se ha hecho viral una imagen en la que se observa caer al actor Timothée Chalamet durante la alfombra roja de los Premios Óscar 2026.

Ni la Academia ni las redes sociales del actor francoestadounidense han emitido comunicación respecto de este momento, es importante destacar que la cuenta de X que lo ha publicado es Discossing Fish es una página dedicada a noticias falsas y parodias. Al actor se le observó después de la alfombra con su novia Kylie Jenner caminando de la mano entre los asistentes a la gala.

El actor, ganador de un Globo de Oro y nominado a los Premios Óscar, interpreta a un ambicioso jugador de pimpón de la década de 1950 en Marty Supreme.

La película es el biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de pimpón, desde que empezó a jugar por apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes y convertirse en el jugador más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años. Está listada en Prime Video, aunque no está disponible para Guatemala.

El actor se presentó vestido de blanco a la gala que se celebra en Los Ángeles el 15 de marzo.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner llegan a la 98 ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).

Chalamet hizo un comentario controversial previo a la entrega de los premios: “No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde sea como ‘Oye, mantén esto vivo, aunque a nadie le importe ya’”, dijo.

Timothée Chalamet has reportedly fallen down the stairs at the #Oscars.



(Source: @TheAcademy) pic.twitter.com/vn1stzc1xz — DiscussingFish (@DiscussingFish) March 15, 2026

La revista People también hizo una referencia a un video publicado en TikTok el jueves 5 de marzo. La compañía de ópera de la Ciudad de Nueva York compartió un comentario ingenioso, en referencia al programa de entrevistas de Chalamet con Matthew McConaughey, organizado por Variety y CNN en febrero.

“Todo mi respeto a la gente de la ópera (y el ballet)”, decía el video, mientras se mostraban imágenes de artesanos trabajando en decorados, vestuario y pelucas, así como directores de orquesta y músicos ensayando, regidores moviéndose entre bastidores y otros trabajadores.

“Esto es para ti, Timothée Chalamet…”, decía el pie de foto.