Qué comerán en los Óscar 2026: Los 60 kilos de carne japonesa y postres bañados en oro que incluirá el menú

Después de 32 años a cargo de preparar el menú que se servirá en la gala de los Óscar, el chef austriaco Wolfgang Puck, junto a su hijo Byron, sigue sorprendiendo a los comensales, esta vez con una propuesta gastronómica que incluye 60 kilos de carne japonesa y una selección de los mejores vinos del mundo.

El exclusivo menú se servirá el domingo 15 de marzo del 2026 a más de mil invitados que asistirán a la 98 edición de los Premios Óscar y al Governors Ball, la fiesta posterior al evento que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

"Vino a los Óscar, comió el pastel de pollo y dijo: 'Vamos a abrir un restaurante en Montecarlo para servir este pastel de pollo'", dijo a EFE Wolfgang Puck, al recordar su especialidad: el famoso pastel de pollo que llegó a conquistar el paladar del príncipe de Mónaco.

Desde entonces, ese es uno de los platos que no pueden faltar en la mesa de los Óscar, junto con el Wagyu A5, la carne de res japonesa de mayor calidad del mundo, que se contrapone a la tradición para elevar el bocado de la noche.

"Traemos la carne especialmente para los Óscar, para poder compartirla con todo el mundo y mostrar lo mejor que el mundo tiene para ofrecer", agregó el chef.

Después de degustar los platillos salados, los invitados recibirán su propia estatuilla de Óscar: una chocolatina bañada en oro con la forma del galardón. Además, habrá una amplia gama de postres que incluirá pirámides de macarons y una variedad de helados de pistacho, avellana o stracciatella.

A estos cocineros les espera una jornada maratónica, pues todo el menú se ejecutará el mismo día de la gala. Sin embargo, no estarán solos: un equipo de 150 chefs apoyará la preparación de 25 mil platos —entre entradas, plato fuerte y postres— que deben llegar intactos y a tiempo a las mesas de los comensales.

"Es como una máquina bien aceitada", dijo Byron Puck al contar que, junto con él y su padre, todos estos profesionales coordinarán los tiempos y detalles de la cena. Sin embargo, están tranquilos porque llevan más de tres décadas viviendo esta experiencia.

Con información de EFE.