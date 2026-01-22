Escenario
Premios Óscar 2026: lista completa de nominados para la 98 edición de los premios de la Academia de Hollywood
Uno de los galardones más importantes del mundo del cine son los premios de la Academia de Hollywood, que este año destacan con títulos como Sinners y One Battle After Another.
Lewis Pullman y Danielle Brooks anuncian a los nominados a Mejor Actor Protagónico durante la 98.ª edición de las nominaciones al Oscar en el Teatro Samuel Goldwyn. (Foto Prensa Libre: AFP)
La temporada de premios avanza, y sin duda una de las más relevantes es la de los premios de la Academia de Hollywood, conocidos por reconocer a lo mejor de la industria.
Fue a través de su canal de YouTube que los llamados premios Óscar revelaron las producciones cinematográficas que competirán por las estatuillas de la 98 edición, entre ellas One Battle After Another (Una batalla tras otra), Sinners (Pecadores), Marty Supreme y Frankenstein, que figuran entre las más nominadas.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló este jueves 22 de enero la lista oficial de nominados, quienes competirán en marzo próximo. Con al menos 24 categorías, estos premios presentarán lo mejor de la temporada.
Conducida por el comediante Conan O’Brien, esta gala tendrá como nominados a:
Premios Óscar 2026: nominaciones completas de la 98 edición
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dream
Nominados a Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
Nominadas a Mejor Actriz Protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Sean Penn – One Battle After Another
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor Dirección
- Hamnet – Chloé Zhao
- Marty Supreme – Josh Safdie
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Sentimental Value – Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Mejor Guion Original
- Blue Moon – Robert Kaplow
- It Was Just an Accident – Jafar Panahi (con Nader Saivar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian)
- Marty Supreme – Ronald Bronstein y Josh Safdie
- Sentimental Value – Eskil Vogt y Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia – Will Tracy
- Frankenstein – Guillermo del Toro
- Hamnet – Chloé Zhao y Maggie O’Farrell
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Train Dreams – Clint Bentley y Greg Kwedar
Mejor Reparto (Casting)
- Hamnet – Nina Gold
- Marty Supreme – Jennifer Venditti
- One Battle After Another – Cassandra Kulukundis
- The Secret Agent – Gabriel Domingues
- Sinners – Francine Maisler
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia – Jerskin Fendrix
- Frankenstein – Alexandre Desplat
- Hamnet – Max Richter
- One Battle After Another – Jonny Greenwood
- Sinners – Ludwig Göransso
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein – Tamara Deverell (diseño) y Shane Vieau (decoración)
- Hamnet – Fiona Crombie (diseño) y Alice Felton (decoración)
- Marty Supreme – Jack Fisk (diseño) y Adam Willis (decoración)
- One Battle After Another – Florencia Martin (diseño) y Anthony Carlino (decoración)
- Sinners – Hannah Beachler (diseño) y Monique Champagne (decoración)
Mejor Montaje
- F1 – Stephen Mirrione
- Marty Supreme – Ronald Bronstein y Josh Safdie
- One Battle After Another – Andy Jurgensen
- Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté
- Sinners – Michael P. Shawver
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey
- Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu
- Sinners – Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry
- The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein
- The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fire and Ash – Deborah L. Scott
- Frankenstein – Kate Hawley
- Hamnet – Małgosia Turzańska
- Marty Supreme – Miyako Bellizzi
- Sinners – Ruth E. Carter
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirāt
Mejor Fotografía
- Frankenstein – Dan Laustsen
- Marty Supreme – Darius Khondji
- One Battle After Another – Michael Bauman
- Sinners – Autumn Durald Arkapaw
- Train Dreams – Adolpho Veloso
Mejor Canción Original
- “Dear Me” – Relentless
Música y letra: Diane Warren
- “Golden” – KPOP Demon Hunters
Música y letra: Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park
- “I Lied to You” – Sinners
Música y letra: Raphael Saadiq y Ludwig Göransson
- “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
Música y letra: Nicholas Pike
- “Train Dreams” – Train Dreams
Música: Nick Cave y Bryce Dessner | Letra: Nick Cave
Mejor Película Internacional
- The Secret Agent – Brasil
- It Was Just an Accident – Francia
- Sentimental Value – Noruega
- Sirāt – España
- The Voice of Hind Rajab – Túnez
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- KPOP Demon Hunters
- Little Amélie or The Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Largometraje Documental
- The Alabama Solution – Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman
- Come See Me in the Good Light – Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen
- Cutting Through Rocks – Sara Khaki y Mohammadreza Eyni
- Mr. Nobody Against Putin – nominados por determinarse
- The Perfect Neighbor – Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms – Joshua Seftel y Conall Jones
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud – Craig Renaud y Juan Arredondo
- Children No More: "Were and Are Gone" – Hilla Medalia y Sheila Nevins
- The Devil Is Busy – Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir
- Perfectly a Strangeness – Alison McAlpine
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain – Meyer Levinson-Blount y Oron Caspi
- A Friend of Dorothy – Lee Knight y James Dean
- Jane Austen’s Period Drama – Julia Aks y Steve Pinder
- The Singers – Sam A. Davis y Jack Piatt
- Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh y Natalie Musteata
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly – Florence Miailhe y Ron Dyens
- Forevergreen – Nathan Engelhardt y Jeremy Spears
- The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis y Maciek Szczerbowski
- Retirement Plan – John Kelly y Andrew Freedman
- The Three Sisters – Konstantin Bronzit