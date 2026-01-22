Premios Óscar 2026: lista completa de nominados para la 98 edición de los premios de la Academia de Hollywood

La temporada de premios avanza, y sin duda una de las más relevantes es la de los premios de la Academia de Hollywood, conocidos por reconocer a lo mejor de la industria.

Fue a través de su canal de YouTube que los llamados premios Óscar revelaron las producciones cinematográficas que competirán por las estatuillas de la 98 edición, entre ellas One Battle After Another (Una batalla tras otra), Sinners (Pecadores), Marty Supreme y Frankenstein, que figuran entre las más nominadas.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló este jueves 22 de enero la lista oficial de nominados, quienes competirán en marzo próximo. Con al menos 24 categorías, estos premios presentarán lo mejor de la temporada.

Conducida por el comediante Conan O’Brien, esta gala tendrá como nominados a:

Premios Óscar 2026: nominaciones completas de la 98 edición

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dream

Nominados a Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supreme

– Marty Supreme Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

– One Battle After Another Ethan Hawke – Blue Moon

– Blue Moon Michael B. Jordan – Sinners

– Sinners Wagner Moura – The Secret Agent

Nominadas a Mejor Actriz Protagonista

Jessie Buckley – Hamnet

– Hamnet Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

– If I Had Legs I’d Kick You Kate Hudson – Song Sung Blue

– Song Sung Blue Renate Reinsve – Sentimental Value

– Sentimental Value Emma Stone – Bugonia

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Sean Penn – One Battle After Another

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Dirección

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Mejor Guion Original

Blue Moon – Robert Kaplow

It Was Just an Accident – Jafar Panahi (con Nader Saivar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian)

Marty Supreme – Ronald Bronstein y Josh Safdie

Sentimental Value – Eskil Vogt y Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Mejor Guion Adaptado

Bugonia – Will Tracy

Frankenstein – Guillermo del Toro

Hamnet – Chloé Zhao y Maggie O’Farrell

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Train Dreams – Clint Bentley y Greg Kwedar

Mejor Reparto (Casting)

Hamnet – Nina Gold

Marty Supreme – Jennifer Venditti

One Battle After Another – Cassandra Kulukundis

The Secret Agent – Gabriel Domingues

Sinners – Francine Maisler

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia – Jerskin Fendrix

Frankenstein – Alexandre Desplat

Hamnet – Max Richter

One Battle After Another – Jonny Greenwood

Sinners – Ludwig Göransso

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein – Tamara Deverell (diseño) y Shane Vieau (decoración)

Hamnet – Fiona Crombie (diseño) y Alice Felton (decoración)

Marty Supreme – Jack Fisk (diseño) y Adam Willis (decoración)

One Battle After Another – Florencia Martin (diseño) y Anthony Carlino (decoración)

Sinners – Hannah Beachler (diseño) y Monique Champagne (decoración)

Mejor Montaje

F1 – Stephen Mirrione

Marty Supreme – Ronald Bronstein y Josh Safdie

One Battle After Another – Andy Jurgensen

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté

Sinners – Michael P. Shawver

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey

Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu

Sinners – Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry

The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein

The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fire and Ash – Deborah L. Scott

Frankenstein – Kate Hawley

Hamnet – Małgosia Turzańska

Marty Supreme – Miyako Bellizzi

Sinners – Ruth E. Carter

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirāt

Mejor Fotografía

Frankenstein – Dan Laustsen

Marty Supreme – Darius Khondji

One Battle After Another – Michael Bauman

Sinners – Autumn Durald Arkapaw

Train Dreams – Adolpho Veloso

Mejor Canción Original

“Dear Me” – Relentless

Música y letra: Diane Warren

Música y letra: Diane Warren “Golden” – KPOP Demon Hunters

Música y letra: Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park

Música y letra: Ejae, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park “I Lied to You” – Sinners

Música y letra: Raphael Saadiq y Ludwig Göransson

Música y letra: Raphael Saadiq y Ludwig Göransson “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!

Música y letra: Nicholas Pike

Música y letra: Nicholas Pike “Train Dreams” – Train Dreams

Música: Nick Cave y Bryce Dessner | Letra: Nick Cave

Mejor Película Internacional

The Secret Agent – Brasil

It Was Just an Accident – Francia

Sentimental Value – Noruega

Sirāt – España

The Voice of Hind Rajab – Túnez

Mejor Película Animada

Arco

Elio

KPOP Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Largometraje Documental

The Alabama Solution – Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman

Come See Me in the Good Light – Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen

Cutting Through Rocks – Sara Khaki y Mohammadreza Eyni

Mr. Nobody Against Putin – nominados por determinarse

The Perfect Neighbor – Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms – Joshua Seftel y Conall Jones

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud – Craig Renaud y Juan Arredondo

Children No More: "Were and Are Gone" – Hilla Medalia y Sheila Nevins

The Devil Is Busy – Christalyn Hampton y Geeta Gandbhir

Perfectly a Strangeness – Alison McAlpine

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain – Meyer Levinson-Blount y Oron Caspi

A Friend of Dorothy – Lee Knight y James Dean

Jane Austen’s Period Drama – Julia Aks y Steve Pinder

The Singers – Sam A. Davis y Jack Piatt

Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh y Natalie Musteata

Mejor Cortometraje Animado