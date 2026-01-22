Premios Óscar 2026: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en Guatemala

Las nominaciones a la 98 edición de los Premios Óscar ya fueron anunciadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Sinners (Pecadores), protagonizada por Michael B. Jordan, encabeza la lista como la más nominada del año.

Los Premios Óscar, considerados los más importantes del mundo cinematográfico, reconocen el trabajo de actores, actrices y directores que buscan destacar en la industria. Para el 2026, filmes como One Battle After Another, Marty Supreme y Frankenstein figuran entre los títulos con más presencia en las nominaciones.

Con 24 categorías reveladas, el 2026 apunta a ser un año más estable para la premiación, tras la polémica que marcó la edición anterior con las nominaciones a la película Emilia Pérez, duramente criticada por las declaraciones de su protagonista Karla Gascon.

Este año, ya se perfila un panorama de posibles ganadores del Óscar, principalmente por la reciente entrega de los Globos de Oro, que consolidó a Hamnet como Mejor Película Dramática. Actores de El agente secreto, Marty Supreme, Una batalla tras otra y Valor sentimental también fueron reconocidos en esa premiación.

Estas personalidades también podrán ser vistas durante la alfombra roja, prevista antes de la gala. Esto es lo que se sabe sobre la ceremonia del 2026.

¿Cuándo serán los Premios Óscar 2026 y dónde verlos?

Como cada año, los amantes del cine podrán disfrutar de la 98 edición de los Premios Óscar, que será televisada por la cadena ABC. La plataforma streaming Hulu también tendrá la distribución oficial.

La gala se realizará el domingo 15 de marzo, desde el Teatro Dolby en Los Ángeles, California, y estará conducida por Conan O’Brien.

En Latinoamérica, la gala podrá seguirse por canales de cable como TNT, que transmite cada edición. Según el anuncio hecho durante la transmisión de las nominaciones, la ceremonia comenzará a las 19 horas en Guatemala.

Vogue resalta que, por primera vez en 25 años, la Academia (AMPAS) introdujo una nueva categoría en los Óscar del 2026: estará dedicada a reconocer el éxito en la dirección de casting.

Nominadas a Mejor Película

Diez películas competirán por el máximo galardón en la categoría Mejor Película: