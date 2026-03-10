Comic-Con en Quetzaltenango 2026: fechas confirmadas y lo que se sabe del evento

La Comic-Con tendrá por primera vez una edición en Quetzaltenango, conocida como Xela. Las redes sociales de los organizadores anunciaron que el evento llegará el sábado 16 y domingo 17 de mayo a la ciudad altense.

"El multiverso de Comic-Con aterriza en la cuna de la cultura", compartieron en una publicación que empieza a difundirse entre los aficionados a los temas geek.

Quetzaltenango, conocida también como Xelajú No’j o Xela, es la segunda ciudad más importante de Guatemala por su actividad económica y productiva. En la actualidad es considerada una de las principales urbes del país debido a la actividad industrial y comercial que se desarrolla en ella.

Se espera que en el evento participen figuras reconocidas, y está pendiente conocer a los invitados especiales para esta actividad. Por ahora, se sabe que la sede será el Centro de Ferias y Mercados de Quetzaltenango (Cefemerq).

Se espera que los organizadores den en los próximos días más detalles sobre los horarios y actividades que formarán parte del evento.

El evento, que se ha celebrado en la capital, lleva más de una década de realizarse. Por lo regular incluye concursos de cosplay, así como la presencia de personalidades del entretenimiento, como actores, actores de doblaje, cosplayers y artistas gráficos.