El sacerdote DJ padre Guilherme envía mensaje a Guatemala antes de su misa y concierto

El sacerdote Guilherme Guimarães Peixoto conocido como Padre Guilherme está a horas de presentarse en Guatemala con su propuesta musical en un concierto el jueves 12 de marzo.

Se ha publicado un video en el que se escucha al sacerdote hablar en español con la energía que le caracteriza.

"¡Hola Guatemala! Soy el padre Guilherme...el 12 de marzo estaré en Guatemala en la Explanada 5...será una noche muy especial y vamos a compartir, música, energía y un mensaje de fe y esperanza", dice, además de dar una bendición.

El próximo jueves ofrecerá un concierto a partir de las 18 horas. El padre Guilherme se ha hecho conocido por presentarse en los clubes más importantes de Portugal e incluso en eventos internacionales.

El padre Guilherme también tendrá un espacio para compartir con la comunidad en una misa. El Instagram de Catedral Metropolitana compartió que presidirá esta celebración el miércoles 11 de marzo, a partir de las 17 horas.

Trayectora espiritual y musical

La pasión del sacerdote por la mezcla de música comenzó cuando, por problemas económicos, organizaba fiestas de karaoke y decidió animar a los jóvenes con canciones de Guns N’ Roses, AC/DC, entre otras. Tomó un curso de DJ y lo convirtió en su nuevo pasatiempo. Su habilidad lo ha llevado lejos: fue invitado a animar la Jornada Mundial de la Juventud en 2023, en Lisboa ante una multitud de 1.5 millones de asistentes.

Desde entonces, su nombre ha aparecido en lineups de algunos de los eventos más reconocidos de la escena electrónica, incluyendo Afterlife en Hï Ibiza, Medusa Festival (España) y Zamna Festival (Chile). También se ha presentado en lugares emblemáticos de alto valor simbólico como el Cristo Redentor en Río de Janeiro, el Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers (Roma), Hope Happening (Bruselas), La Clairière (París), Catholic Youth Day (Rumania), H-Live (México) y en Plaza Cibeles (Madrid).

En diciembre del 2025 se hizo viral al incluir un mix de la canción “La Guadalupana” en su repertorio.



En el anuncio de la Pastoral Juvenil Aquidiócesana se explica que el artista es reconocido por su estilo único al integrar la energía del “dancefloor” con elementos de música sacra y una narrativa de fe.



La visita del artista en Guatemala se enmarca dentro de Demos Pulso. Como parte central de la experiencia, se realizará una dinámica especial desde el escenario: una invitación colectiva, capturada en video junto a los asistentes, dirigida al Santo Padre para expresar —desde Guatemala— el deseo de las nuevas generaciones de recibir su visita y su bendición para el país. Esta iniciativa se plantea como un gesto simbólico de unidad, oración y esperanza, impulsado por una juventud que quiere hacer escuchar su voz desde la fe.



Además del show principal, el evento incluirá espacios de contenido y comunidad: participación de grupos locales, momentos