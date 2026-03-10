Verificamos por usted: ¿Ya se tiene una fecha para la beatificación de Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio en Guatemala?

Las Causas de los Santos promulgó en enero el decreto que reconoce el martirio del sacerdote franciscano guatemalteco fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, de la Orden de los Frailes Menores.

Han circulado informaciones acerca de la fecha de su beatificación. Con esta aprobación del Vaticano, fray Augusto pasa de ser siervo de Dios a venerable, el segundo paso en el camino hacia la beatificación. El decreto reconoce oficialmente su martirio en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala.

Fray Augusto, como era conocido, viajó a España, donde fue ordenado sacerdote. Luego regresó a Guatemala para ejercer su labor pastoral. En 1975 fue asignado a la iglesia Cristo Rey, en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala.

Posteriormente fue nombrado superior del templo de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, donde también participó en el proceso de santificación del Hermano Pedro.

Ejerció su ministerio hasta el 7 de noviembre de 1983, día en que fue asesinado.

Fray Edwin Alvarado, rector del templo de San Francisco El Grande, comentó que aún se espera el decreto formal del Dicasterio, documento que confirmará la decisión. La propuesta es que la beatificación se celebre en Guatemala.

Una posible fecha de beatificación sería el 7 de noviembre, aniversario de su martirio, aunque todavía no está confirmada.

Alvarado explicó que cuando se nombre al delegado para la causa se dará a conocer la fecha. Ese detalle se espera desde Roma.

El camino a los altares

Cuando el papa Juan Pablo II visitó Guatemala en 1992, fray Augusto fue incluido en la lista de “testigos fieles del Evangelio”.

En el 2005, su familia solicitó acceso a los archivos de la extinta Policía Nacional, donde hallaron documentos que evidenciaban la vigilancia al sacerdote.

Ana Judith Morales Ramírez, sobrina del religioso, relató que conocer la verdad les dio paz: “Fue fiel al secreto de confesión, íntegro hasta el final en su compromiso sacerdotal”.

El proceso formal comenzó en el 2005 con la exhumación de sus restos. En el 2007, la Congregación para las Causas de los Santos asumió formalmente el caso. El 13 de diciembre de ese año se inició oficialmente el proceso de canonización.

¿Quién era Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio?

Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio nació en la ciudad de Guatemala el 5 de noviembre de 1937. Fue hijo de Valerio Z. Ramírez y María Trinidad Monasterio de Ramírez, y el menor de nueve hermanos: Manuel de Jesús, María, Anita, Zoila, Valero, Leonel, Hugo y Graciela.

A los 6 años ya incluía en sus juegos “celebrar la misa”. Para ello invitaba a sus compañeros y amigos, y realizaba la celebración con respeto y seriedad. “Él decía que llegaría a ser obispo”, cita su biografía.

En 1949 murió el padre de fray Augusto, cuando él tenía 12 años. Fray Augusto pidió ingresar a la Orden Franciscana en noviembre de 1952. “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”, dijo.

Ingresó a la Orden Franciscana en la provincia de Cartagena, España. “Después de participar en la santa misa y rezar el vía crucis en la iglesia de San Francisco, en la ciudad de Guatemala, entró solo a la sacristía para hablar con el padre Antonio Reche. Luego de conversar, este lo sacó abrazado y contento porque el joven quería ingresar a la orden. Se arreglaron sus papeles y los padres lo enviaron primero a la iglesia de La Recolección, luego a Diriamba, Nicaragua, y en 1958 viajó a España para continuar sus estudios sacerdotales”.