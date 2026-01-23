¿Quién es Fray Augusto Ramírez, el guatemalteco que será beatificado por el papa León XIV?

El nombre del fraile guatemalteco Augusto Rafael Ramírez Monasterio vuelve al panorama social guatemalteco, luego de que se anunciara la aprobación del papa León XIV para su beatificación.

La aprobación fue otorgada a través de un decreto en el que se reconoce el martirio de Augusto Rafael Ramírez Monasterio, sacerdote franciscano que habría sido asesinado en Guatemala en 1983.

Fue después de una audiencia con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, que el pontífice validó el sacrificio que hizo durante sus años de servicio a la Iglesia y al pueblo de Guatemala, principalmente durante la guerra civil, según detalla Vatican News.

Durante su misión en Guatemala fue párroco de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, y es recordado por su trabajo pastoral con los jóvenes. Se dice que la última vez que lo vieron con vida, Fray Augusto Ramírez corría intentando escapar de sus captores en la Ciudad de Guatemala.

Historia de Augusto Rafael Ramírez Monasterio

Proveniente de una familia numerosa y de fe católica, Augusto Rafael Ramírez Monasterio nació el 5 de noviembre de 1937 en la Ciudad de Guatemala. Desde su niñez mostró interés por la fe, lo que lo llevó a buscar la vocación religiosa.

Al terminar la primaria en Guatemala, se trasladó a Nicaragua para continuar sus estudios en el Colegio Seráfico de los Frailes Menores de Diriamba, destaca Vatican News.

Alcanzó su noviciado franciscano en España, donde recibió la orden sacerdotal el 18 de junio de 1967. Luego regresó a Centroamérica, donde se instaló en Nicaragua para impartir clases en el mismo colegio seráfico. Tiempo después, volvió a España para completar sus estudios universitarios en Salamanca.

Su legado en Guatemala comenzó años más tarde, cuando fue nombrado rector del Seminario Menor en La Antigua Guatemala, consejero de la Custodia Franciscana y rector de la Fraternidad de Cristo Rey, según detalla un editorial de Prensa Libre.

Fray Augusto Ramírez se convirtió en guardián y párroco de San Francisco el Grande, donde, desde 1978, consagró su vida a los pobres.

Durante la guerra civil, los militares iniciaron la persecución de grupos insurgentes. La Iglesia y sus líderes fueron considerados una amenaza, ya que mantenían su compromiso con la promoción humana y la defensa de los derechos, por lo que fueron señalados como cómplices de ideologías subversivas, destaca Vatican News.

Relatos publicados por la Conferencia Episcopal de Guatemala en su página de Iglesia católica relatan que, en 1983, el gobierno emitió un decreto de amnistía para quienes habían participado en actividades subversivas, permitiéndoles acercarse a espacios como la Iglesia católica.

Fue en ese contexto que Fray Augusto Ramírez atendió en el confesionario de la iglesia de San Francisco, en Antigua Guatemala, a un campesino que deseaba acogerse a la amnistía. Ese hombre, que se había unido a la guerrilla armada, buscaba redimirse. Tras brindarle ayuda, el sacerdote fue detenido el 2 de junio de 1983.

Sufrió torturas y luego fue liberado, pero fue sometido a vigilancia especial y recibió múltiples amenazas de muerte. Pese a ello, se mantuvo fiel a los valores evangélicos.

Finalmente, el 7 de noviembre, luego de visitar a su familia, desapareció alrededor de las 17.30 horas, tras salir de la casa de su hermana, en la zona 1. Se presume que fue interceptado por desconocidos.

El 7 de noviembre, capturado por unos militares, fue sometido de nuevo a torturas. Durante su traslado en un vehículo de la policía especial a las afueras de la ciudad, intentó escapar, pero los militares lo alcanzaron y lo mataron. Se consideró que el odio que se tenía a la fe fue la causa de su asesinato”, dice Vatican News.

Será beatificado fray Augusto Ramírez de Guatemala: asesinado por odio a la fe - Vatican News https://t.co/5ADUrBcWHa — Vatican News (@vaticannews_es) January 22, 2026

El 8 de noviembre se conoció su muerte, luego de que periódicos como Prensa Libre informaran que un cadáver había sido hallado en el Anillo Periférico y que sería identificado en la morgue.

El miércoles 9 de noviembre, el titular de Prensa Libre anunció la muerte de Fray Augusto Ramírez: “El cuerpo, con lesiones y balazos, del sacerdote" dicen datos hemerográficos del medio. Dichos hallazgos dieron pie para suponer que el sacerdote fue torturado antes de morir y que, probablemente, por eso fue hallado descalzo.

Con información de Ací Prensa, Vatican News, Conferencia Episcopal de Guatemala y Hemeroteca de Prensa Libre.

Portada del 9/11/1983, con la muerte de fray Augusto Ramírez Monasterio. (Foto: Hemeroteca PL)

