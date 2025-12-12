Un sacerdote DJ fusiona música electrónica y “La Guadalupana” y provoca reacciones masivas en redes

En las últimas semanas, se ha hecho famoso el sacerdote Guilherme Guimarães Peixoto por su faceta como DJ. Se viralizó un video en el que presenta una versión electrónica de “La Guadalupana”.

Guimarães Peixoto, originario de Portugal, sorprendió a los asistentes al mezclar música electrónica con un canto tradicional. El padre Guilherme, como lo llaman sus seguidores, se ha hecho conocido por presentarse en los clubes más importantes de Portugal e incluso en eventos internacionales.

En redes sociales se destaca que el sacerdote mostró una actitud respetuosa frente a este canto. La historia de esta pieza, que comienza con “Desde el cielo una hermosa mañana…” fue compuesta por Manuel Esperón y escrita por Ernesto Cortázar, dos leyendas de la Época de Oro del cine mexicano. Su objetivo: crear un canto popular, emotivo y fácil de recordar que hablara de Juan Diego y la aparición en el Tepeyac, explican medios mexicanos.

Desde los años 70, la televisión mexicana convirtió la serenata a la Virgen en uno de los eventos más vistos del año: Las Mañanitas a la Virgen. Ahí se ha escuchado esta melodía en las voces de Lola Beltrán, Lucero, Pedro Fernández, Aída Cuevas, Itatí Cantoral, entre otros. En el siguiente video se escucha la nueva versión:

El padre Guilherme —también conocido como el Sacerdote DJ— lanzó una mezcla electrónica de 'La Guadalupana' que ya conquistó las redes sociales. El remix lo realizó en una presentación en Guadalajara, justo en las fechas de celebración a la virgen de Guadalupe.

Más sobre la vida del sacerdote DJ

El diario El Tiempo publicó que el sacerdote también ostenta el rango de teniente coronel en el Ejército de Portugal y, además, es socio del Vitória de Guimarães, equipo de fútbol de su ciudad, donde jugó el colombiano Óscar Estupiñán.

La devoción del padre Guilherme hacia la Iglesia comenzó cuando su madre le contó que, al nacer, los doctores le dieron pocas posibilidades de vida. Fue entonces cuando ella encomendó la vida de su hijo al Señor, y prometió que, si se salvaba, lo ofrecería para predicar su palabra. La promesa se cumplió, y Guilherme se ordenó sacerdote en 1999.

El sacerdote-DJ que volvió a sorprender al mundo. El padre Guilherme Peixoto, el sacerdote-DJ portugués que ha conquistado a miles con su explosiva mezcla de música electrónica y fe, volvió a ser tendencia global tras una nueva presentación que dejó a todos boquiabiertos. Conocido por llevar la espiritualidad a los escenarios, Guilherme se ha vuelto un símbolo moderno de cómo la religión también puede vivirse desde un lugar cercano, auténtico y contemporáneo. En su más reciente remix incluso incluyó un fragmento del discurso del Papa Francisco de 2013, logrando un momento emotivo que encendió al público. Su misión sigue firme: acercar la fe a las nuevas generaciones a través del lenguaje que mejor entienden… la música.

La pasión por la mezcla de música comenzó cuando, por problemas económicos, empezó a organizar fiestas de karaoke y decidió animar a los jóvenes con música de Guns N’ Roses, AC/DC, entre otros. Tomó un curso de DJ y lo convirtió en su nuevo pasatiempo. Su habilidad ha llegado lejos y fue invitado a animar el último Mundial de la Juventud.





