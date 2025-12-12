Shakira anuncia tres fechas en El Salvador como parte de su gira mundial

La cantante colombiana Shakira dará tres conciertos en El Salvador —único país de Centroamérica en el que se presentará— como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, anunció este viernes la productora encargada de la organización.

“¡El 2026 viene con todo! Prepárate porque viviremos la residencia centroamericana de Shakira en El Salvador”, publicó la productora en redes sociales.

Las presentaciones están programadas para los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026, y las entradas saldrán a la venta el próximo 17 de diciembre. La empresa organizadora destacó que serán las únicas fechas de la artista en la región.

Los conciertos se realizarán en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador.

Shakira, quien en 1998 visitó suelo salvadoreño y participó en un programa de televisión, fue reconocida este año por Billboard con el premio a la gira latina más taquillera de una mujer en la historia.

Momento emotivo

Una de las últimas noticias de la cantante fue su segundo concierto en Buenos Aires al invitar a sus hijos Sasha y Milán a interpretar el tema Acróstico por primera vez en vivo desde su lanzamiento, en el 2023.

El público se emocionó al escuchar a la familia cantando. Ella los observó con admiración y pidió con sus manos que los acompañaran cantando la canción y aplaudiendo.

Los medios internacionales han destacado que este fue uno de los momentos más inspiradores de su reciente gira. Se han subido algunos videos del momento.

En sus redes sociales Shakira publicó: “¡Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse!