Escenario
Shakira canta “Acróstico” con sus hijos en Buenos Aires: así fue el emotivo momento de su gira
Shakira y sus hijos cantan "Acróstico" en vivo durante uno de los últimos conciertos de la cantante colombiana.
Shakira tiene dos hijos Milán y Sasha, quienes le acompañaron en el escenario. (Foto Prensa Libre: AFP)
Shakira sorprendió en su segundo concierto en Buenos Aires al invitar a sus hijos Sasha y Milán a interpretar el tema Acróstico por primera vez en vivo desde su lanzamiento, en el 2023.
El público se emocionó al escuchar a la familia cantando. Ella los observó con admiración y pidió con sus manos que los acompañaran cantando la canción y aplaudiendo.
Los medios internacionales han destacado que este fue uno de los momentos más inspiradores de su reciente gira. Se han subido algunos videos del momento.
@dioserpretzel_ Shakira canta “Acróstico” junto a sus hijos Milan y Sasha en Buenos Aires – Night 2 #Shakira #Acróstico #LMYNLWorldTour ♬ som original - Dioser Pretzel
En sus redes sociales Shakira publicó: "¡Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse!
¿Qué dice la canción “Acróstico”?
La canción, lanzada en el 2023, tiene dos videos: uno con la letra y otro en el que sus hijos también la acompañan. En el video oficial, los menores aparecen junto a Shakira y, en algunos momentos, interpretan estrofas y tocan el piano.
Me enseñaste que el amor no es una estafa
Y que cuando es real no se acaba
Intenté que no me veas llorar
Que no veas mi fragilidad
Pero las cosas no son siempre como las soñamos
A veces corremos, pero no llegamos
Nunca dudes que aquí voy a estar
Háblame, que te voy a escuchar
Uh, y aunque la vida me tratara así
Voy a ser fuerte solo para ti
Lo único que quiero es tu felicidad
Y estar contigo
Una sonrisa tuya es mi debilidad
Quererte sirve de anestesia al dolor
Hace que me sienta mejor
Para lo que necesites, estoy
Viniste a completar lo que soy
Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla
Y aunque no sé poner la otra mejilla
Aprender a perdonar es de sabios
Que solo te salga amor de esos labios
Si las cosas se dañan, no se botan
Se reparan
Los problemas se afrontan y se encaran
Hay que reírse de la vida
A pesar de que duelan las heridas
Se ha de entregar entero el corazón
Aunque le hagan daño sin razón
Lo único que quiero es tu felicidad
Y estar contigo
Una sonrisa tuya es mi debilidad
Quererte sirve de anestesia al dolor
Hace que me sienta mejor
Para lo que necesites, estoy
Viniste a completar lo que soy
Sirve de anestesia al dolor
Hace que me sienta mejor
Para lo que necesites, estoy
Viniste a completar lo que soy