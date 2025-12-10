Shakira canta “Acróstico” con sus hijos en Buenos Aires: así fue el emotivo momento de su gira

Shakira sorprendió en su segundo concierto en Buenos Aires al invitar a sus hijos Sasha y Milán a interpretar el tema Acróstico por primera vez en vivo desde su lanzamiento, en el 2023.

El público se emocionó al escuchar a la familia cantando. Ella los observó con admiración y pidió con sus manos que los acompañaran cantando la canción y aplaudiendo.

Los medios internacionales han destacado que este fue uno de los momentos más inspiradores de su reciente gira. Se han subido algunos videos del momento.

En sus redes sociales Shakira publicó: "¡Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse!

¿Qué dice la canción “Acróstico”?

La canción, lanzada en el 2023, tiene dos videos: uno con la letra y otro en el que sus hijos también la acompañan. En el video oficial, los menores aparecen junto a Shakira y, en algunos momentos, interpretan estrofas y tocan el piano.

Me enseñaste que el amor no es una estafa

Y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar

Que no veas mi fragilidad

Pero las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame, que te voy a escuchar

Uh, y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites, estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan

Se reparan

Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites, estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites, estoy

Viniste a completar lo que soy