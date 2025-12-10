Shakira canta “Acróstico” con sus hijos en Buenos Aires: así fue el emotivo momento de su gira

Escenario

Shakira canta “Acróstico” con sus hijos en Buenos Aires: así fue el emotivo momento de su gira

Shakira y sus hijos cantan "Acróstico" en vivo durante uno de los últimos conciertos de la cantante colombiana.

Cumplido de Milan a Shakira

Shakira tiene dos hijos Milán y Sasha, quienes le acompañaron en el escenario. (Foto Prensa Libre: AFP)

Shakira sorprendió en su segundo concierto en Buenos Aires al invitar a sus hijos Sasha y Milán a interpretar el tema Acróstico por primera vez en vivo desde su lanzamiento, en el 2023.

El público se emocionó al escuchar a la familia cantando. Ella los observó con admiración y pidió con sus manos que los acompañaran cantando la canción y aplaudiendo.

Los medios internacionales han destacado que este fue uno de los momentos más inspiradores de su reciente gira. Se han subido algunos videos del momento.

@dioserpretzel_ Shakira canta “Acróstico” junto a sus hijos Milan y Sasha en Buenos Aires – Night 2 #Shakira #Acróstico #LMYNLWorldTour ♬ som original - Dioser Pretzel

En sus redes sociales Shakira publicó: "¡Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse!

¿Qué dice la canción “Acróstico”?

La canción, lanzada en el 2023, tiene dos videos: uno con la letra y otro en el que sus hijos también la acompañan. En el video oficial, los menores aparecen junto a Shakira y, en algunos momentos, interpretan estrofas y tocan el piano.

Me enseñaste que el amor no es una estafa
Y que cuando es real no se acaba
Intenté que no me veas llorar
Que no veas mi fragilidad

Pero las cosas no son siempre como las soñamos
A veces corremos, pero no llegamos
Nunca dudes que aquí voy a estar
Háblame, que te voy a escuchar

Uh, y aunque la vida me tratara así
Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad
Y estar contigo
Una sonrisa tuya es mi debilidad
Quererte sirve de anestesia al dolor
Hace que me sienta mejor
Para lo que necesites, estoy
Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla
Y aunque no sé poner la otra mejilla
Aprender a perdonar es de sabios
Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan
Se reparan
Los problemas se afrontan y se encaran
Hay que reírse de la vida
A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón
Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad
Y estar contigo
Una sonrisa tuya es mi debilidad
Quererte sirve de anestesia al dolor
Hace que me sienta mejor
Para lo que necesites, estoy
Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor
Hace que me sienta mejor
Para lo que necesites, estoy
Viniste a completar lo que soy

