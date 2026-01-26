DJ Padre Guilherme: Venta de boletos, precios y otros detalles de su concierto en Guatemala 2026

“DJ Padre Guilherme llega a Guatemala con una experiencia espiritual para esta generación”, afirma la Pastoral Juvenil Arquidiocesana al anunciar la llegada del DJ católico, quien ha conquistado al mundo al promover la fe desde el ámbito musical.

En eventos multitudinarios, llenos de jóvenes y fieles católicos que se sienten movidos por la música, Guilherme ha encontrado su camino para compartir la fe a través del lenguaje universal: la música, al mezclar techno y música sacra.

El DJ portugués, que rompe esquemas sociales y religiosos al buscar acercar a la juventud a Dios, utiliza el lenguaje musical como canal para inspirar, unir y renovar corazones, destaca Ticket Live.

Explanada Cayalá será el punto de encuentro del DJ Padre Guilherme con quienes han encontrado en su música una conexión con la fe. Su propuesta, que ha resonado entre las nuevas generaciones, une la música electrónica con mensajes espirituales, de esperanza y de encuentro, según la Pastoral Juvenil Arquidiocesana.

Su popularidad comenzó a consolidarse en el 2023, tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, lo que lo llevó a presentarse en escenarios internacionales, incluyendo Afterlife en Hï Ibiza. También ha participado en eventos multitudinarios, como en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro.

La visita a Guatemala, según la Pastoral, se enmarca en Demos Pulso, un evento cuyo eje es el mensaje: “Una nueva generación invitando al papa”. Este convoca a las nuevas generaciones que buscan vivir su espiritualidad de manera auténtica, contemporánea y profundamente respetuosa.

Durante el evento se buscará hacer un llamado al papa León XIV para que visite el país. Asimismo, contará con la participación de grupos musicales locales y mensajes de inspiración, resalta la Pastoral.

Venta de boletos

El evento se realizará el próximo 12 de marzo, en Explanada 5. La venta de boletos iniciará el 26 de marzo, a partir de las 19 horas.

Se promete una experiencia única, en la que se vivirá la música desde la mezcla del dancefloor con elementos de música sacra y una narrativa de fe. “El Padre Guilherme llega en vivo para compartir una noche única donde la espiritualidad se encuentra con la música, en un evento pensado para inspirar, unir y renovar el corazón”, indica la empresa encargada de la venta de boletos.

Precios

Según el portal de Ticket Live, se habilitaron cuatro categorías para el concierto:

Ultra: Q690

VIP: Q390

Dancefloor: Q290

General: Q150

La Pastoral Juvenil destaca que para el evento principal, las puertas se abrirán a las 16 horas y el concierto iniciará a las 18 horas.

Fecha:

12 de marzo

Hora:

18 horas

Lugar:

Explanada 5

Venta de entradas:

https://tickt.live/evento/259/Padre-Guilherme

