“Por el descanso eterno”: Conciertos en homenaje a víctimas del terremoto de 1976

Uno de los eventos más fatídicos de Guatemala, que dejó unas 23 mil personas muertas y 77 mil heridas en todo el territorio nacional, será recordado por el Ministerio de Cultura y Deportes con un concierto en homenaje a las víctimas del 4 de febrero de 1976.

Treinta y cinco segundos marcaron la historia del país, cuando cientos de personas perdieron a sus familias, amigos y hogares por un sismo de magnitud 7.5. Aquel evento aún permanece en la memoria de quienes lo vivieron y forma parte del recuerdo colectivo de los guatemaltecos.

Será a través de una serie de conciertos para rendirá homenaje a las víctimas. A cinco décadas de aquel hecho, músicos guatemaltecos de la Dirección de Fomento de las Artes del Viceministerio de Cultura les honrarán con la serie de conciertos denominada Ad Aeternus Réquiem, expresión en latín que significa “por el descanso eterno”, según destaca el Ministerio de Cultura y Deportes.

Esta temporada sinfónica-coral incluye presentaciones en diversos puntos del país. El concierto inaugural será en la Catedral Metropolitana, con la participación del Cuarteto Primavera, a las 13 horas.

Según detalla la cartera, el homenaje continuará con la presentación del Quinteto Xocomil en la iglesia Santo Domingo, a las 20 horas. En tanto, a las 19 horas, en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se presentarán la Marimba Femenina de Concierto Ixoqib’ Ajq’ojomab’, la agrupación marimbística Q’ojonel Soon y las Marimbas de Concierto del Palacio Nacional y de Bellas Artes.

La actividad continuará el 5 de febrero, cuando el Coro Nacional de Guatemala, el Cuarteto Primavera y el Quinteto Xocomil se presenten nuevamente en la Gran Sala Efraín Recinos, a las 19 horas, junto al Cuarteto Primavera y el Quinteto Xocomil.

Fechas

4 y 5 de febrero de 2026

Lugares y horarios

Catedral Metropolitana: Cuarteto Primavera, 13 horas

Concierto del Quinteto Xocomil en la iglesia Santo Domingo: 20 horas

Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias: 19 horas (ambos días)

Entrada

Gratuita

Participación artística

Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala

Orquesta Sinfónica Regional de Occidente

Coro Nacional de Guatemala

Coro Nacional de Personas con Discapacidad “César Augusto Hernández”

Escuela Nacional de Canto “Gloria Marina”

Cuarteto Primavera

Quinteto Xocomil

Marimba Femenina de Concierto Ixoqib' Ajq'ojomab'

Agrupación marimbística Q’ojonel Soon

Marimba de Concierto del Palacio Nacional

Marimba de Concierto de Bellas Artes

60 coralistas independientes previamente audicionados y contratados para este magno evento

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aqu

*Con información de Lucrecia Choy.