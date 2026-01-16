Escenario
“Noche de campamento en el zoo”: estas son las actividades programadas por el Zoológico La Aurora
En una actividad pensada para toda la familia, llega la primera Noche de campamento en el Zoológico La Aurora del 2026, un evento lleno de diversión y nuevas experiencias.
La osa Polina junto a su cachorra Oli Glucosita en el Zoológico La Aurora. (Foto Prensa Libre: EFE)
Viva una experiencia única durante la Noche de campamento en el zoo del 2026, una jornada especial con actividades recreativas y diseñada para el disfrute familiar.
Ubicado en la zona 13 de la ciudad capital, este espacio alberga al menos 287 especies y más de 2,500 animales, según detalla su página web, los cuales alegran a cada visita.
El Zoológico La Aurora ofrecerá un espacio para que adultos y niños pasen una noche en su recinto, donde podrán disfrutar de diversas actividades, como un recorrido nocturno y una sesión de manualidades.
En redes sociales, el Zoológico La Aurora invita a las personas a vivir “una experiencia diferente y aprende sobre los animales, sus sonidos y comportamientos, mientras compartes una noche al aire libre dentro del zoológico”.
El montaje de tiendas de acampar en área verde, el avistamiento de aves y un acercamiento con los animales serán parte de este evento que promete ofrecer una experiencia diferente.
Fecha:
21 de febrero del 2026
Hora:
Ingreso a las 16 horas
Lugar:
Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala
Precios:
- Jóvenes y adultos: Q150
- Niños (de 2 a 12 años): Q125
Incluye:
- Ingreso al parque
- Cena
- Desayuno
- Parqueo
Reservaciones:
Debe reservarse al número 2463-0463, ext. 3, o al correo electrónico: educaurorazoo@gmail.com
Datos importantes:
- Cupo limitado
- Cada familia debe llevar su propia tienda de acampar
Actividades programadas:
- Montaje de tiendas de acampar en área verde
- Recorrido nocturno
- Acercamiento a animales
- Manualidades nocturnas
- Avistamiento de aves por la mañana
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí