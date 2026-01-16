“Noche de campamento en el zoo”: estas son las actividades programadas por el Zoológico La Aurora

Viva una experiencia única durante la Noche de campamento en el zoo del 2026, una jornada especial con actividades recreativas y diseñada para el disfrute familiar.

Ubicado en la zona 13 de la ciudad capital, este espacio alberga al menos 287 especies y más de 2,500 animales, según detalla su página web, los cuales alegran a cada visita.

El Zoológico La Aurora ofrecerá un espacio para que adultos y niños pasen una noche en su recinto, donde podrán disfrutar de diversas actividades, como un recorrido nocturno y una sesión de manualidades.

En redes sociales, el Zoológico La Aurora invita a las personas a vivir “una experiencia diferente y aprende sobre los animales, sus sonidos y comportamientos, mientras compartes una noche al aire libre dentro del zoológico”.

El montaje de tiendas de acampar en área verde, el avistamiento de aves y un acercamiento con los animales serán parte de este evento que promete ofrecer una experiencia diferente.

Fecha:

21 de febrero del 2026

Hora:

Ingreso a las 16 horas

Lugar:

Zoológico La Aurora, 5ª calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precios:

Jóvenes y adultos: Q150

Niños (de 2 a 12 años): Q125

Incluye:

Ingreso al parque

Cena

Desayuno

Parqueo

Reservaciones:

Debe reservarse al número 2463-0463, ext. 3, o al correo electrónico: educaurorazoo@gmail.com

Datos importantes:

Cupo limitado

Cada familia debe llevar su propia tienda de acampar

Actividades programadas:

Montaje de tiendas de acampar en área verde

Recorrido nocturno

Acercamiento a animales

Manualidades nocturnas

Avistamiento de aves por la mañana

