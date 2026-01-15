Juan Pablo Amado lleva su espectáculo de stand-up “Amor de mi vida” a una residencia en Antigua Guatemala

Con más de una década dedicada a provocar carcajadas, Juan Pablo Amado, uno de los referentes del stand-up nacional, presenta su nuevo espectáculo: Amor de mi vida, una residencia artística que promete risas, emociones y una experiencia íntima en el corazón de Antigua Guatemala.

“Mi propósito siempre ha sido transformar emociones para alegrarle el día a la gente”, afirma Amado, quien se embarca en este nuevo proyecto con ocho funciones a lo largo de febrero, justo en el mes del amor.

Lo que comenzó como la idea de hacer un show sobre el amor se convirtió en una residencia de comedia que tendrá lugar en el acogedor teatro del hotel Casa Santo Domingo, con capacidad para 175 personas por función. Un espacio perfecto para disfrutar de un espectáculo cercano, íntimo y cargado de humor con sello guatemalteco.

“La verdad, Arjona nos copió”, bromea el artista entre risas, al explicar cómo surgió el concepto de llevar su espectáculo al formato de residencia.

Amor de mi vida no solo busca entretener, sino también ofrecer una opción diferente para quienes desean una cita divertida o una noche especial en pareja. Es un plan ideal para salir de la rutina y vivir una experiencia distinta en uno de los destinos más emblemáticos del país.

Con un estilo que mezcla lo cotidiano con lo emocional, Amado destaca que su proceso creativo parte de vivencias reales. “La comedia que hago se basa en lo que siento, y eso conecta con el público”, señala.

Cada función será una oportunidad para reír, reflexionar y, sobre todo, reconectar con lo que nos hace humanos: las emociones, el humor y el amor.

Fechas

Viernes: 6, 13, 20 y 27 de febrero

Sábados: 7, 14, 21 y 28 de febrero

Hora

El espectáculo iniciará a las 20 horas

Lugar

Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala

Precio

Q350 por persona

Al comprar la entrada se obtiene un 15% de descuento en consumo dentro de Casa Santo Domingo.

Entradas

Disponibles en: ticketasa.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.