“Metamorfosis sonora”: el concierto con el que arranca el 2026 la Orquesta Sinfónica Nacional

El primer recital de la temporada de música de cámara de la Orquesta Sinfónica Nacional se celebrará el próximo 15 de enero, con una propuesta en la que el clarinete se fusionará con el sonido del piano.

El concierto, que evocará un ambiente íntimo, presentará al clarinetista principal de la orquesta, Sergio Reyes, y a la pianista Denise Menes, quienes ofrecerán un amplio repertorio de composiciones españolas de los siglos XX y XXI.

“Iniciamos el año con una experiencia donde el sonido se transforma y dialoga con la sensibilidad artística”, destaca el anuncio de la Orquesta, que presentará piezas compuestas para piano y clarinete.

Según datos del Ministerio de Cultura y Deportes, entre las piezas que serán interpretadas figuran: Boceto español, de Julián Santos; Dos piezas mallorquinas, de Joseph Horowitz, y la Fantasía op. 46, de Ángel López Carreño.

Junto a Sergio Reyes también se presentará un grupo de invitados especiales, el Cuarteto Primavera, que se unirá a la propuesta para dar el broche de oro a la inauguración de la temporada del 2026.

Como parte del repertorio, se interpretará el Quinteto para clarinete y cuerdas op. 41, de Claus María von Weber, y La boda judía, del israelí Boris Pigovat, únicos compositores no españoles del programa, destacan las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes.

Fecha:

15 de enero de 2026

Hora:

El evento iniciará a las 19.30 horas

Lugar:

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, 3a avenida y 5a calle, zona 1 de Ciudad de Guatemala

Precio:

Q50, pago en efectivo

Venta de entradas:

Adquiera sus boletos en las oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, o en la taquilla el día del evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.