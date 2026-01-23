El padre Guilherme, sacerdote y DJ portugués, dará concierto en Guatemala

En los últimos meses se ha hecho famoso el sacerdote Guilherme Guimarães Peixoto por su faceta como DJ. El padre Guilherme, como lo llaman sus seguidores, se ha hecho conocido por presentarse en los clubes más importantes de Portugal e incluso en eventos internacionales. El próximo jueves 12 de marzo ofrecerá un concierto en la Explanada de Cayalá.

La venta de entradas estará disponible a partir del lunes 26 de enero, a través de https://tickt.live/gt.

La pasión del sacerdote por la mezcla de música comenzó cuando, por problemas económicos, organizaba fiestas de karaoke y decidió animar a los jóvenes con canciones de Guns N’ Roses, AC/DC, entre otras. Tomó un curso de DJ y lo convirtió en su nuevo pasatiempo. Su habilidad lo ha llevado lejos: fue invitado a animar el último Mundial de la Juventud. En Guatemala, su presentación es promovida por la Pastoral Juvenil.

En diciembre del 2025 se hizo viral al incluir un mix de la canción “La Guadalupana” en su repertorio.

@notifacetepa ✨ #DJCatólico #Iglesia #MúsicaElectrónica ♬ sonido original - NotiFaceTepa #Religión | El sacerdote-DJ que volvió a sorprender al mundo 🎧⛪ El padre Guilherme Peixoto, el sacerdote-DJ portugués que ha conquistado a miles con su explosiva mezcla de música electrónica y fe, volvió a ser tendencia global tras una nueva presentación que dejó a todos boquiabiertos 🔥🌍. 🎶 Conocido por llevar la espiritualidad a los escenarios, Guilherme se ha vuelto un símbolo moderno de cómo la religión también puede vivirse desde un lugar cercano, auténtico y contemporáneo. En su más reciente remix incluso incluyó un fragmento del discurso del Papa Francisco de 2013, logrando un momento emotivo que encendió al público 🙌✨. 🙏 Su misión sigue firme: acercar la fe a las nuevas generaciones a través del lenguaje que mejor entienden… la música. #FeModerna



Como parte de su historia, El Tiempo publicó que el sacerdote también ostenta el rango de teniente coronel en el Ejército de Portugal y, además, es socio del Vitória de Guimarães, equipo de fútbol de su ciudad, donde jugó el colombiano Óscar Estupiñán.

La devoción del padre Guilherme hacia la Iglesia comenzó cuando su madre le contó que, al nacer, los doctores le dieron pocas posibilidades de vida. Ella encomendó la vida de su hijo al Señor y prometió que, si se salvaba, lo ofrecería para predicar su palabra. La promesa se cumplió, y Guilherme fue ordenado sacerdote en 1999.



Fecha:

Jueves 26 de marzo

Hora:

18 horas

Lugar:

Explanada 5, 10a. Avenida y Calle Mariscal Cruz, Zona 5.

Precio:

Pendiente

Venta de entradas:

https://tickt.live/gt.

