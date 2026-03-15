Óscar 2026: glamour y expectativa en la alfombra roja de la edición 98 en Los Ángeles

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Óscar 2026: glamour y expectativa en la alfombra roja de la edición 98 en Los Ángeles

Así lucieron las celebridades en la alfombra roja de los premios Óscar 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles la noche de este domingo.

EFE

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Así lucieron las celebridades en la alfombra roja de los premios Óscar 2026

Leonardo Dicaprio, protagonista de Una batalla tras otra llega a los premios Óscar. (Foto Prensa LIbre EFE/EPA/RYAN SUN)

"Este año parece ser más emocionante en términos de lo que comúnmente se llama una carrera", dijo a EFE Pete Hammond, columnista de premios Óscar y principal crítico de cine del medio especializado Deadline.

La razón se debe a que los galardones de sindicatos, críticos y academias internacionales han repartido sus reconocimientos más altos a diversos filmes y actuaciones, alimentando la sensación de que casi cualquier resultado es posible.

La 98 edición de los Óscar se celebra la noche de este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

'Sinners' lidera las nominaciones con dieciséis candidaturas, seguida de 'One Battle After Another', con trece, y de 'Sentimental Value' y 'Frankenstein', con nueve cada una.

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