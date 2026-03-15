Óscar 2026: glamour y expectativa en la alfombra roja de la edición 98 en Los Ángeles

"Este año parece ser más emocionante en términos de lo que comúnmente se llama una carrera", dijo a EFE Pete Hammond, columnista de premios Óscar y principal crítico de cine del medio especializado Deadline.

La razón se debe a que los galardones de sindicatos, críticos y academias internacionales han repartido sus reconocimientos más altos a diversos filmes y actuaciones, alimentando la sensación de que casi cualquier resultado es posible.

La 98 edición de los Óscar se celebra la noche de este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

'Sinners' lidera las nominaciones con dieciséis candidaturas, seguida de 'One Battle After Another', con trece, y de 'Sentimental Value' y 'Frankenstein', con nueve cada una.

A continuación algunos de los personajes que desfilaron por la alfombra roja

Li Jun Li. (Foto Prensa LIbre: EFE/EPA/RYAN SUN)

Anne Hathaway. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RYAN SUN)

Pedro Pascal. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RYAN SUN)

Michael B. Jordan. (Foto: EFE/EPA/RYAN SUN)

Emma Stone. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RYAN SUN)

Chase Infiniti (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RYAN SUN)

Mikey Madison (Foto Prensa LIbre: EFE/EPA/RYAN SUN)

Priyanka Chopra Jonas y Nick Jonas. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RYAN SUN)

Jessie Buckley. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RYAN SUN)

Kirsten Dunst y Jesse Plemons . (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RYAN SUN)

Timothée Chalamet. (Foto Prensa LIbre: EFE/EPA/RYAN SUN)

Javier Bardem. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RYAN SUN)